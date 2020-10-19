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快訊／大雨+強風夜襲4縣市！東北風再灌水彈　北北基宜連日雨防坍方

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲東北風影響，北北基宜4縣市再發大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局19日晚間6時30分針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，受東北風影響，19日宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。同時桃園至台南、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金馬澎14縣市發布陸上強風特報，易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

氣象局預報，20日仍受東北風影響，宜蘭及大台北地區天氣陰雨，氣溫介於22至25度間，感受涼爽；桃園、花東地區則大致多雲，但偶有局部短暫雨，清晨約22度，中午前後桃園氣溫約25度，花東可達29度上下；新竹以南地區天氣穩定晴朗，溫度方面白天相當溫暖，高溫可達28度、中南部甚至可能來到31、32度，但清晨約22、23度，日夜溫差較大。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲菲律賓東方的熱帶低壓最快今晚增強17號「沙德爾」颱風。

位在菲律賓東方海面的熱帶低壓TD20，預計最快19日晚間增強為今年第17號輕度颱風「沙德爾」。氣象局預報員劉宇其則表示，目前預報這周雨最大的時間落在周三至周五清晨，熱帶系統路徑修正以及其大小、強度變化，不排除有共伴效應發生。但無論有沒有共伴效應發生，基隆北海岸、東北部都要注意較大雨勢。

至於周末是否將迎今年首波東北季風報到？劉宇其說，周五白天起東北風較強，帶來較涼冷空氣，北部周六、日清晨低溫預估為20度左右，若屆時出現19度低溫，就會達到「東北季風」等級。

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