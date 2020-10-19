這周不只有颱風！首波東北季風可能來襲　北台降溫「最冷時刻曝」

▲颱風沙德爾可能生成，周末也可能迎來今年首波東北季風降溫，台北低溫探20度。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

這周天氣變化大！位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓最快今（19）日晚將生成颱風「沙德爾」，天氣職人吳聖宇表示，雖對台灣沒直接影響，但周三晚間到周四白天外圍環流水氣對北部、東半部影響最大，局部地區可能有大雨、豪雨。此外，周末也要注意首波東北季風可能報到，台北市低溫有出現19度或更低機率。

吳聖宇分析，目前在菲律賓東方熱帶性低氣壓96W，預估今明兩天會很快通過菲律賓趨向南海，並且有發展為第17號颱風沙德爾的機會。

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▲沙德爾颱風將生成，周三、四外圍環流及東北風交互作用，基隆北海岸、東北角、大台北東側山區、宜蘭地區以及花蓮北部、花東沿海等地，注意大雨或局部豪雨。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

這個系統本身對台灣沒有直接威脅，但是外圍環流寬廣，水氣將在周三（21日）逐漸來到台灣東部海域，同時北邊有新一波短波槽線配合槽前鋒面東移，也將在周三晚間掠過黃海、東海一帶，南北系統交互作用，預期將在台灣以東到琉球群島一帶有明顯的低壓波動以及共伴鋒面系統建立。

吳聖宇說，對台灣影響最大的時間點將落在周三晚間到周四（22日）白天這段期間。目前來看共伴反應最劇烈的區域應該不會直接在台灣陸地上，而是在台灣以東海面到琉球群島。

▲▼準沙德爾颱風未來潛勢路徑預報。（圖／中央氣象局）

不過，預期周三晚間到周四白天在北部、東半部的降雨仍會明顯增多，尤其在基隆北海岸、東北角、大台北東側山區、宜蘭地區以及花蓮北部、花東沿海等地，有可能再度發生大雨或局部豪雨等級的累積雨量。

一直要到周四晚間低壓波動以及共伴鋒面向東逐漸遠離，降雨可望趨緩。但是後續東北風顯著增強，迎風面上從周四晚間延續到周五（23日）還是會有短暫陣雨持續發生的機會。

值得注意的是，這一波包括中南部都會有些影響，雲帶很可能跨過山脈進入西半部，中南部到了周三晚間到周五這段期間，雲量也會明顯增多，水氣夠的話，也可能有點短暫陣雨出現的情況，雨量當然是不如迎風面來得多，但應該會有些降雨的機會，稍稍濕潤一下乾燥已久的土地。

▲周末北方乾空氣南下，北台灣明顯轉涼，台北預報可能出現19度低溫或更低，達首波東北季風程度的降溫。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周末期間（24-25日）北方乾空氣明顯南下，南邊的颱風則逐漸趨向海南島、越南沿海，天氣可望明顯好轉，大概只剩下底層東北風迎風面還會有些雲量以及局部飄雨機會，其他地方應該都會看到陽光，如果空氣更乾的話，說不定連迎風面地區都有機會陽光露臉。

但吳聖宇提醒，與此同時溫度也將更進一步轉涼，北台灣感受應該會很明顯，台北市官方預報的低溫應該有可能出現19度或更低，達到首波「東北季風」程度的降溫，實際反映的低溫在局部區域不排除會更低一點，中南部也要留意雲開之後的輻射冷卻降溫，日夜溫差應該會更為顯著，深秋的型態更為確立。

▲氣象局表示，周三至周五清晨，基隆北海岸、東北部都要注意較大雨勢發生。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局預報員劉宇其則表示，目前預報這周雨最大的時間落在周三至周五清晨，熱帶系統路徑修正以及其大小、強度變化，不排除有共伴效應發生。但無論有沒有共伴效應發生，基隆北海岸、東北部都要注意較大雨勢。

至於周末是否將迎今年首波東北季風報到？劉宇其說，周五白天起東北風較強，帶來較涼冷空氣，北部周六、日清晨低溫預估為20度左右，若屆時出現19度低溫，就會達到「東北季風」等級。

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