　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

醫學法學再交流　成醫第6屆司法醫學課程登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲成大醫院舉辦第6屆司法醫學課程，來自台南高分院、台南高分檢、台南地院、台南地檢、嘉義地院共26位法官、檢察官參加課程。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫院舉辦第6屆司法醫學課程，來自台南高分院、台南高分檢、台南地院、台南地檢、嘉義地院共26位法官、檢察官參加課程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院19日舉辦第6屆司法醫學課程，因「新冠肺炎」疫情，課程天數由3天精簡為2天，課程規劃除延續原有核心架構的「醫療爭議本質」、「鑑定業務」等主題，更新增「AI智慧醫療」、「新興疫情下的醫療衝擊」等內容，來自台南高分院、台南高分檢、台南地院、台南地檢、嘉義地院共26位法官、檢察官參加。

本屆課程架構有多項創新，成大醫院內、外、兒、急診高風險科別精銳醫師們，以深入淺出的方式解說醫學知識與醫療運作。課程規劃除簡報外，還有課後的交流時間與案例討論，並安排實際參訪，讓參與課程的司法官實際體會臨床的醫療現況。今年因為疫情的關係，課程加入智慧醫療主題，與會者透過課程了解智慧醫療在臨床上的運用，以及新興疫情如何改變臨床醫療的運作。

成大醫院連辦五屆司法醫學課程後，獲得極大的正面迴響，參與的司法官、檢察官表示上完課和醫師做案例討論後，更能了解醫學的瓶頸與醫療困境，收獲良多，希望成大醫院可以繼續舉辦。在成大醫院沈孟儒院長的支持下，第6屆課程於10月19日開始為期2天，開幕式於上午9時於門診大樓400大會議室舉行，由成大醫院沈孟儒院長主持，台南高分院葉居正院長、台南高分檢張清雲檢察長、台南地院董武全院長、台南地檢署葉淑文檢察長、嘉義地院胡文傑院長皆蒞臨勉勵。

・一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題
 

ET快訊
好友牽線…她40歲第一次約會就遭性侵！　惡狼下場慘了
快訊／大雨＋強風夜襲！東北風再灌水彈　北北基宜連日雨防坍方
明師中醫涉集體逃漏稅至少5億！　月入50萬竟退稅1萬
五月天跨年場曝光！　高市觀光局長備詢說溜嘴
這周不只有颱風！首波東北季風恐來襲　北台降溫「最冷時刻曝」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

醫學法學再交流　成醫第6屆司法醫學課程登場

台南藍軍要求市府訂自治條例　催生「再生水基金」助南科

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

新竹火車站行人要道　竹蓮地下道整建...單車菜籃族有福了

一日獵人體驗！　「原來我們那麼近」重現原民狩獵文化

流感疫苗施打喊卡！　王家貞痛批民進黨政府最得意的「超前部署」在那呢？

為罹患肝病同鄉發願　草嶺村青年肩負神尊行腳百里進香祈福

超前部署Qwater　南水局檢測備援供水新利器

強化台南救護能力　璟馨婦幼醫院義捐救護裝備器材

看見台灣農業軟實力　弘光科大健康取向力助水果升值

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

醫學法學再交流　成醫第6屆司法醫學課程登場

台南藍軍要求市府訂自治條例　催生「再生水基金」助南科

新化警1日破2竊案　新化警友會頒獎表揚

新竹火車站行人要道　竹蓮地下道整建...單車菜籃族有福了

一日獵人體驗！　「原來我們那麼近」重現原民狩獵文化

流感疫苗施打喊卡！　王家貞痛批民進黨政府最得意的「超前部署」在那呢？

為罹患肝病同鄉發願　草嶺村青年肩負神尊行腳百里進香祈福

超前部署Qwater　南水局檢測備援供水新利器

強化台南救護能力　璟馨婦幼醫院義捐救護裝備器材

看見台灣農業軟實力　弘光科大健康取向力助水果升值

辛耘跟進高啟全投資祿億　攻大陸再生晶圓商機

爸爸162、媽媽175cm！　《跑男》王祖藍2歲女兒曝光…網呼：一看就遺傳媽

他擦槍走火子彈「射穿小弟弟」　泌尿科權威：整組壞光光要截肢

僅2成申辦！停灌補償申請只到10/26...鄭文燦：請中央延長期限

三大名師推薦熱門潛力股！　泛用樹脂、流感疫苗受惠股...6檔報你知

因李孝利爆紅…BLOO「群聚吸食大麻」遭起訴　《SMTM》冠軍也在！

外交部：「戰狼外交」已引國際反感　請大陸深切檢討

宜蘭鐵路高架化正式核定　交部將再加速完成高鐵延伸宜蘭評估

發文力挺！　韓國瑜：中天一關門「台灣民主也會關門」

吃了準備CPR！住院醫死不碰「10大禁忌食物」曝：水果就占4種

「對向車閃燈」先別生氣！ 看懂現省3600...網嘆:快失傳了

地方熱門新聞

外送員助跑一腳踹爆門　住戶看監視器傻眼

桃園2020年國慶聯合婚禮　60對新人參加

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

全國登山日千人登太平雲梯

即／台鐵驚傳事故　「楊梅=富岡」區間誤點

排4天等號碼牌！台中納骨塔塔位搶爆

冬夜天文營追星首選阿里山

嘉義大學「香蕉巧克力醬」　歡迎試嚐

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌

世界街舞大賽嘉義築夢者哈利挑戰南韓Hong10

林務局約僱森林護管員甄試

翁章梁呼籲接種流感疫苗

桃園農機大展　總統蔡英文出席

虱王爭霸推銷優質虱目魚料理

更多熱門

相關新聞

成醫、郭綜合醫院合作經營

成醫、郭綜合醫院合作經營

成大醫院今年8月與郭綜合醫院建立合作經營關係以來，成大醫院開始支援心臟科門診，預計11月起，將再支援內分泌科門診，並從10月12日起，以每小時1班的頻次，增開接駁車往返兩院，以方便兩院間病患及醫療人員的往來。

成醫醫師駐診郭綜合享健保優惠

成醫醫師駐診郭綜合享健保優惠

男PO「狙殺總統是否犯內亂罪」　辯：讀法學提問

男PO「狙殺總統是否犯內亂罪」　辯：讀法學提問

唐獎生技醫藥得主籲重視基礎醫學研究

唐獎生技醫藥得主籲重視基礎醫學研究

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

關鍵字：

醫學法學交流成醫

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面