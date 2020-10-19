醫學法學再交流　成醫第6屆司法醫學課程登場

▲成大醫院舉辦第6屆司法醫學課程，來自台南高分院、台南高分檢、台南地院、台南地檢、嘉義地院共26位法官、檢察官參加課程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院19日舉辦第6屆司法醫學課程，因「新冠肺炎」疫情，課程天數由3天精簡為2天，課程規劃除延續原有核心架構的「醫療爭議本質」、「鑑定業務」等主題，更新增「AI智慧醫療」、「新興疫情下的醫療衝擊」等內容，來自台南高分院、台南高分檢、台南地院、台南地檢、嘉義地院共26位法官、檢察官參加。

本屆課程架構有多項創新，成大醫院內、外、兒、急診高風險科別精銳醫師們，以深入淺出的方式解說醫學知識與醫療運作。課程規劃除簡報外，還有課後的交流時間與案例討論，並安排實際參訪，讓參與課程的司法官實際體會臨床的醫療現況。今年因為疫情的關係，課程加入智慧醫療主題，與會者透過課程了解智慧醫療在臨床上的運用，以及新興疫情如何改變臨床醫療的運作。

成大醫院連辦五屆司法醫學課程後，獲得極大的正面迴響，參與的司法官、檢察官表示上完課和醫師做案例討論後，更能了解醫學的瓶頸與醫療困境，收獲良多，希望成大醫院可以繼續舉辦。在成大醫院沈孟儒院長的支持下，第6屆課程於10月19日開始為期2天，開幕式於上午9時於門診大樓400大會議室舉行，由成大醫院沈孟儒院長主持，台南高分院葉居正院長、台南高分檢張清雲檢察長、台南地院董武全院長、台南地檢署葉淑文檢察長、嘉義地院胡文傑院長皆蒞臨勉勵。

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