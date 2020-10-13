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成醫、郭綜合醫院合作經營　增開兩院往返接駁車加強服務

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▲成大醫院預計11月起，將再支援內分泌科門診，並從設接駁車往返兩院，以方便兩院間病患及醫療人員的往來。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫院預計11月起，將再支援內分泌科門診，並從設接駁車往返兩院，以方便兩院間病患及醫療人員的往來。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院今年8月與郭綜合醫院建立合作經營關係以來，成大醫院開始支援心臟科門診，預計11月起，將再支援內分泌科門診，並從10月12日起，以每小時1班的頻次，增開接駁車往返兩院，以方便兩院間病患及醫療人員的往來。

成醫指出，此接駁車目的是提供就醫民眾、家屬及醫護人員雙向定點免費交通接駁，加上增加醫師駐診，再更深化兩院間的合作，讓醫學中心級的醫療服務走入社區，更落實政府的分級醫療、雙向轉診政策。

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每小時1班的接駁車每天共有8班，首班於上午8時40分從成大醫院發車，前往另一合作經營醫院衛福部台南醫院，8時50分再出發前往郭綜合醫院，於9時抵達郭綜合醫院；停留10分鐘後再由郭綜合醫院發車回程，經衛福部台南醫院，再回到成大醫院，時間為9時20分，停留10分鐘，再度循環發車。

接駁車在中午12時30分到下午1時30分，為休息時間，於下午1時40分起開始下午的班次。最末班次於下午4時40由成大醫院發車，回程最末班則於下午5時10分從郭綜合醫院發車。

另，成大醫院安排內分泌新陳代謝科洪晧彰醫師，將從11月起，支援郭綜合醫院內分泌科，於週四下午開設門診，方便鄰近郭綜合醫院之中西區、安平及南區需就醫的社區民眾。洪晧彰醫師為成大基礎醫學研究所博士，現為主治醫師兼臨床助理教授，專長在糖尿病、甲狀腺疾病及其他內分泌新陳代謝疾病。

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