▲駐臺型男外交官金山衝浪體驗，大讚青春山海線美景潛力無限。（圖／新北市秘書處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

加拿大駐臺代表芮喬丹（Jordan Reeves）、澳洲駐臺代表高戈銳（Gary Cowan）與澳洲昆士蘭州駐臺代表劉培希（Patrick Hafenstein）等共約20位駐臺外交使節，14日赴新北市金山區中角灣衝浪基地體驗衝浪教學、參訪衝浪基地設施，並與中華奧會、中華民國水上救生協會及市府同仁交流臺澳兩地海浪救生制度。

金山中角灣衝浪基地是新北市力推的「青春山海線」其中一環，2020年8月澳洲代表高戈銳與昆士蘭州代表劉培希與市長侯友宜會面時，談及衝浪救生議題，侯市長便邀請兩位代表赴中角灣參訪。

加拿大代表芮喬丹是在2020年7月與新北市長侯友宜會晤時，碰巧會前在新北市府看到中角灣的影片介紹，便向侯市長表達對中角灣的興趣，市府秘書處與教育局即邀請幾位關心中角灣衝浪基地發展的駐臺代表們前往體驗衝浪。

▲金山中角灣駐台外交人員衝浪體驗，左起：新北市政府秘書處實習生趙廷婷、澳洲辦事處領事暨行政處長Richard Quinn、澳洲紐西蘭商會會長Damien Van Eyk。

體驗課程由衝浪中心的傅君然教練帶領，一個半小時課程中，包含在教室講解上板、手部滑水、起身等動作，及教練群分組帶領下水實作，駐臺代表及外交官員跟著教練們的指引，大部分的人都成功站上衝浪板體驗衝浪樂趣。

秘書處長饒慶鈺指出，2019年副市長謝政達偕秘書處及體育處人員赴澳洲布里斯本參加亞太城市高峰會（Asia Pacific Cities Summit）時，在昆士蘭州貿易暨投資辦事處與澳洲辦事處的協助安排下，參加了黃金海岸馬拉松並參訪衝浪救生俱樂部，並與新北市萬金石法拉松及中角灣衝浪基地與澳方達成合作協議，結下了新北市北海岸與澳洲黃金海岸的緣分。

▲金山中角灣體驗衝浪的外交官員：加拿大代表芮喬丹（右5）、澳洲代表高戈銳（右10）、澳洲昆士蘭州代表劉培希（左6）。

饒慶鈺表示，新北市與澳洲長期多方面合作，除前述馬拉松與衝浪救生外，更自2018年開始新北市消防月曆與澳洲消防月曆進行合作宣傳。本次安排駐臺外交官赴中角灣體驗衝浪，便是希望延續去年的出訪成果，創造多方交流的契機。

饒慶鈺說，中角灣所在金山區是新北市萬金石三區的中間點，觀光資源豐富，盛產台農57號、66號甘藷，區長廖武輝也到現場表達歡迎，致贈在地生產的甘藷。金山甘藷因北海岸的火山地質，受陽明山系清泉灌溉，所以質地特別細膩，口感也非常好。

新北市教育局表示，中角灣國際衝浪基地是全台首座水上運動中心，發展當地特色項目衝浪水域運動，提供課程教學、衝浪設備租用、販售及淋浴等服務；此外，也有提供輕食服務，及衝浪、SUP 立槳的推廣訓練課程，讓衝浪運動不再是高門檻的水上活動。

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