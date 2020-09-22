聚焦新冠肺炎治療　唐獎生技醫藥得主籲重視基礎醫學研究

▲唐獎生技醫藥獎得主跨海視訊連線 。（圖／唐獎教育基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

唐獎教育基金會與國立成功大學、實驗生物學國際組織攜手合作，於今（22日）成功大學醫學院舉辦「2020唐獎國際大師論壇-生技醫藥場」，讓受疫情影響無法來台的三位唐獎生技醫獎得主，透過跨海連線、視訊演說分享各自過去半世紀鑽研於細胞激素基礎研究及自體免疫疾病治療的心路歷程。

唐獎教育基金會指出，在COVID-19疫情爆發時，學術界便開啟一場競賽積極找出人體免疫系統在COVID-19疾病患者身上作用情況，美國科羅拉多大學總校教授查爾斯．迪納雷羅(Dr. Charles Dinarello)從相關報告顯示細胞激素在COVID-19疾病濃度非常高，因此推測此疾病的病理學來自大量發炎，甚至可能造成器官損害，他並分析即使病毒不再威脅，細胞激素風暴仍會持續在體內肆虐，因此他的團隊便開始討論疾病發生時所造成細胞激素風暴，評估可能有效治療方式。

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英國牛津大學教授馬克．費爾德曼(Dr. Marc Feldmann)則在疾病疫情於今年初爆發時，便開始研究抗腫瘤壞死因子藥物是否能應用在這波疫情治療，一開始醫界並未認同如此觀點，因此Feldmann在Lancet期刊發表一篇論文列出抗腫瘤壞死因子藥物可能會有效的原因，因為根據研究發現這些病患體內具有相對高濃度的腫瘤壞死因子，甚至比類風濕性關節炎還高，另也發現已在施打抗腫瘤壞死因子藥品的發炎性腸道疾病病患們或其他類型關節炎病患們，如果不幸染上COVID-19疾病，病情較為樂觀，Feldmann表示他會持續探索抗腫瘤壞死因子的新穎療法。

▲唐獎生技醫藥得主呼籲，重視基礎醫學研究 。（圖／唐獎教育基金會提供）

日本大阪大學前校長岸本忠三(Dr. Tadamitsu Kishimoto)則是在COVID-19體外研究，發現血管內皮細胞被活化後，介白素-6(IL-6)、介白素-8(IL-8)和MCP-1濃度大幅上升，而內皮細胞活化也會造成PAI-1濃度升高，進一步引發血管受損，而抗介白素-6受體抗體可完全抑制介白素-6、介白素-8、MCP-1、PAI-1。

針對提問有關同時抑制此三項細胞激素於治療COVID-19疾病，今年三位得主看法不一，Dr. Dinarello表示他會選擇抑制介白素-1和介白素-6，Dr. Kishimoto則回應以抑制介白素-6和抗腫瘤壞死因子為主，Dr. Feldmann則表示目前COVID-19病人症狀呈現不一，輕、重症病患皆有，因此單一療法對個人是較有療效，依目前情形合併療法存在較高風險。

為鼓勵現場參與的青年學子們，Dr. Kishimoto並以自己過往經驗勉勵大家投入基礎醫學研究，並應用於臨床上為人類帶來福音，但他也強調研究工作多須持續將近半世紀，但永恆持續的意志力更可帶出無限創造力和想像力。

Dr. Feldmann也分享他選擇投入研究領域的過程，以一步一腳印方式從博士研究專注於組織培養最佳化至後續引發他對免疫調節分子研究的興趣，即便所提出的看法未被學界認同，但他的團隊依舊開啟一系列試驗，如今抗腫瘤壞死因子成為了最大的藥物類別，改善長期受自體免疫疾病患者們的困擾，得到如此成就感與回饋讓他深感欣喜。

Dr. Allison強調「基礎研究」對於協助人類找到合適治療方法扮演重要角色，無論在自體免疫疾病或COVID-19疾病，更能證實科學價值除了幫助人類之外，科學過程亦是充滿樂趣。Dr. Honjo也勉勵所有年輕科學家當志向或目標確認時，就要不顧一切勇往直前，即便過程中遇到質疑，盡可能想辦法證實。

