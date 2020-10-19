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第一次做PPT就打動人心　專家曝模版隱藏用色技巧

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▲簡報,投影片,開會,會議,職場,工作。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲PowerPoint做簡報選擇對的主題色，有助為報告加分，打動人心。（圖／取自免費圖庫Pexels）

精選書摘
作者／松本英惠
摘自／《打動人心的色彩科學》

製作投影片報告時，應該有很多人會使用PowerPoint 的模版吧？模版通常會使用多種顏色，不過一個模版通常會有一個面積最大的顏色，也就是主題色。一般人會將看到的東西簡單化後再記下來，所以人們會對一份報告的主題顏色特別有印象。

PowerPoint的模版大都以暗色為主題色。聽取報告或提案的人，常需依照報告內容做出某些決策，然而做決策時，多半會因為責任感而感到不安，暗色就具有緩和心中不安的效果。雖說是暗色，卻也不是指全黑。這些模版常會設計成漸層的深色，或者是布料花紋般的圖樣與質感。

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黑色有讓人從壓力中解放、感到安心的效果；紺色除了有減緩壓力的功能之外，還能使人放鬆；棕色可以溫暖身心，讓人們享受一段悠閒、安穩的時光；接近黑色的墨綠色就像是深邃森林般，有洗滌身心的效果；接近黑色的紫色則融合了藍色的寧靜與紅色的熱情，可讓人的心靈出現戲劇化的搖擺。

投影片模版用色第二多的色系是藍色和綠色。不管是男生還是女生都喜歡這種顏色，因為有著紓解壓力的效果。不過，男性通常會傾向於使用強烈的色彩、有俐落感的配色，希望給人帥氣的感覺；相對而言，女生則比較喜歡用柔和的色彩、有輕盈感的配色，希望給人療癒的印象。

暗色、藍色、綠色都有助於減緩聽取報告時的不安。相對的，有時候我們需要在報告中促進聽眾的腎上腺素，讓他們能夠迅速做出決策。這時就適合用紅色來作為這類報告的主題色。不管是男性還是女性，都會被俐落的紅色吸引，特別是稍微混有一些黑色的紅色最容易引起男性的共鳴。當你使用最讓人印象深刻的紅色作為報告的主題色時，請一定要充滿自信地進行報告，引導聽眾進入某種興奮的狀態。

第四種要推薦的顏色是黃色。黃色是明亮而快樂的顏色，和暗色與藍色剛好相反。由於黃色是非常顯眼的顏色，要是報告以黃色為主題色的話，便很難讓人忽略這份報告。這種顏色可以刺激語言中樞，可能可以讓人產生靈感不斷湧出的感覺。

製作報告時，可以試著由報告內容、報告對象來決定要選擇什麼樣的主題色。

《打動人心的色彩科學》（圖／三民書局提供）

★本圖、文經三民書局授權提供，摘自《打動人心的色彩科學》

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