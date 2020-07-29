「聖火玉尊」走入歷史！2020台灣Youtuber四大天王要有誰？網點名他

▲蔡阿嘎與二伯婚後育有2個寶貝兒子。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

記者施怡妏／綜合報導

年輕人喜歡從YouTube觀看各種有趣的影片，各類YouTuber紛紛崛起，從遊戲類、知識型、美妝到親子等通通有。「聖火玉尊」在2019年時被稱作YouTuber界的「四大天王」，有網友因此好奇，聖火玉尊的時代已經過去了，「2020年度的YouTuber界四大天王換誰當家？」

原PO在PTT以「台灣youtuber四大天王應該要有誰？」為題發文，提到一年多過去了，聖火玉尊的時代已經走入歷史，新生代YouTuber如雨後春筍竄出崛起，影片的題材越來越多樣化，比創意、新奇、古怪，如果要排名2020的YouTuber界四大天王，「應該要有誰才算實至名歸？」從底下留言可以發現，許多人紛紛點名愛莉莎莎還有蔡桃貴。

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▲愛莉莎莎的影片題材相當多元，如今累積超過百萬人訂閱關注。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

▲Joeman頻道多元豐富擄獲對各領域有興趣的粉絲。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

▲常常以搞笑風格引起大家笑點的狠愛演。（圖／翻攝自instagram／jam_sp1）

貼文發出後，底下許多網友紛紛表示，「艾莉莎莎、狠愛演、joeman」、「真要論近期成長快速的：X調查 Pan」、「嚴格來說是joeman、這群人、反正我很閑、呱吉」、「影響力：館長、桃貴、博恩，勉強加個九面（joeman）」、「今年度竄起的應該是愛莉莎莎、我很閒、Pan」、「蔡阿嘎、九面、howhow、台客劇場」、「愛莉莎莎、館長、桃貴、Pan」。

根據「網路溫度計」統計，2020年4月30日至7月28日，網路聲量前十名 YouTuber分別是：

1. 蔡阿嘎

2. 蔡桃貴

3. 黃氏兄弟

4. 阿神

5. 志祺七七 X 圖文不符

6. 阿滴英文

7. 老高

8. 反骨男孩 WACKYBOYS

9. Den

10. 愛莉莎莎 Alisasa