收「12字」未錄取通知！他傻眼覺得「2次傷害」...網直呼：太直白

▲許多公司面試完新人若覺得不適用，並不會特別發信通知「不錄取」。（示意圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

許多求職者在面試完後，最難熬的就是等待通知，倘若沒接到錄取信或電話，大概就是被淘汰了。不過，收到通知也不一定是被錄取，一名網友即分享自己收到「12字」未錄取通知，讓他看了超傻眼。

一名網友在PTT上表示，幾年前在找工作時，如果面試未錄取，通常公司就不會特別寄通知，不過最近他找新工作時，卻收到未錄取通知，內容寫著「已經找到了比你更適合的人」，讓他有些哭笑不得。

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原PO表示，在面試當天主管沒來，面試官是底下的一位技術人員，過程中問了他一個有很多答案的問題，原PO接著回答全部答案後，對方似乎只知道其中一個答案。原PO表示，雖然在面試時就已經知道不會錄取了，因為沒給人家台階下算他的錯，但事後公司卻寄給他一份「沒錄取」通知，內容簡潔有力直接表明「已經找到比你更適合的人」，讓他彷彿受到2次傷害。

▲PPT網友分享這段收到沒錄取通知信的經歷。（圖／翻攝自PPT）

許多網友看完文章後，也紛紛留言這樣的回覆「太直白」、「收到沒錄取通知我覺得還好，清楚告知有無錄取，不過找到比你更好的人，這太羞辱人了」、「人資中文真差，寫個遺珠之憾很難嗎」、「就像另一半直接跟你說『我找到更適合我的人了，所以要和你分手』一樣，聽起來超難過的欸」、「那你就回已經找到比他薪水更高福利更好的公司啊」。

不過也有網友持不同意見，認為「沒錄取是能力不夠，你這篇文比較像給自己找台階」、「我反而覺得無聲卡很沒禮貌」、「還好吧，發了才不用一直傻傻的等啊」、「我找暑期實習工讀就有發欸，科技公司跟行庫都有」、「很多罐頭信都寫：決定和其它人選前進下個階段」