澎湖不只海產好吃！　饕客推「這兩樣」全台第一：去幾天吃幾天

▲台灣進入後疫情期，大家紛紛前往離島遊玩。（圖／觀光局提供）

記者施怡妏／綜合報導

受到疫情的影響，無法搭飛機出國度假，也因此帶動台灣國內旅遊，許多人到台離島遊玩，有網友因此好奇提問，澎湖有名的餐點不外乎都跟海鮮有關，很多人都推薦牡蠣跟小管麵線，但除了海鮮之外，「還有沒有其他隱藏版美食？」

原PO在PTT的Gossiping板上發文，去澎湖玩大家都會推薦牡蠣跟小管麵線，他認為福牡蠣屋的蒸牡蠣最好吃，新鮮又肥美，但是小管麵線吃起來普普，此外他也大推二信飯糰，並好奇詢問大家，「你們覺得在澎湖吃過最好吃的東西是什麼呢？」

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貼文一出後，吸引許多饕客留言，其中最多人推薦的是「嫩仙草冰」、「花枝丸」，「這輩子吃過最好吃的花枝丸就在澎湖，永生難忘」、「花枝丸是用花枝做的跟台灣不一樣」、「嫩仙草冰，本島人吃了覺得驚人」、「澎湖嫩仙草全台灣第一」、「玉冠仙草啦，去澎湖幾天就吃幾天」、「雖然看起來一樣是仙草，但它是平行世界的仙草」。

▲疫情趨緩後國內旅遊熱度不斷。（圖／記者李宜秦攝）

也有許多人提到，「鍾記燒餅，為了它想再去澎湖」、「各種清蒸或生食的海鮮」、「海裡剛抓起來的海膽」、「在海上現釣的小管，還有船家現煮的麵線」、「蔬菜蔥油餅，好吃到一天去買兩次」、「在地人才知道的白沙鄉青花麵店，那炒麵真是會上癮啊」。

當地人則大推，「花生」、「絲瓜」和「西瓜」，因為氣候關係，澎湖花生產量品質都不錯。澎湖絲瓜則是有菱角的形狀，品種跟常見的圓肥型不太一樣。另外，澎湖有一種長得像小西瓜的特別品種瓜類，長得長長圓圓的，裡面肉是橘色的，吃起來比小玉西瓜好吃。