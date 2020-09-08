靠意志力抵抗麻醉！　台大麻醉師揭「麻藥」真相：10秒內必倒

▲台大麻醉科醫師指出，只要是健康的年輕人，10秒內必倒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

進行手術之前，醫師都會替病患打麻醉，以便手術可以順利進行，有些病患會在打完麻醉之後睡著。有網友因此好奇，打完麻醉之後，大概可以撐多久不讓自己睡著。貼文發出後，意外釣出台大麻醉師解答，「只要你是健康的年輕人，只要狠下心來給麻醉藥，10秒內必倒」。她還笑說，「目前沒有麻不倒的病人，歡迎來挑戰」。

台大麻醉部主治醫生在PTT發文，回覆網友的提問，只要麻醉劑量打得剛好，建康的年輕人只要10秒就會倒，「喊三秒的太誇張，麻醉藥物點滴都還沒經過血液循環跑到大腦去」。她也在文中說明麻醉藥的使用，「如果用吸入性的麻醉藥，大概要吸到一分鐘才會昏睡過去，電視上演的被用布掩住口鼻一口氣就倒，目前醫療用麻醉藥來說不可能」。

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醫師對於網友的提問回覆，「若是要讓傳說實現，就必須從靜脈點滴中給麻醉藥物」，先打上一針靜脈軟針，再從裡面給藥，完全給完藥物再開始倒數；若要像柯南電影一樣，一針就讓正常人倒地，「目前能做到的藥物只有高劑量K他命（Ketamine，氯胺酮），或是動物用的依托芬（Etorphine）以及大型動物用的卡芬太尼（Carfentanil）」。





▲醫師提醒，麻藥是不能隨便讓病患帶回家自行使用。（圖／翻攝自pixbay）

醫師接著說，卡芬太尼比一般用的嗎啡強一萬倍，「0.5ml不小心打到大概就掛點了」，此外麻醉藥物是不能隨便給病患帶回家使用，「麻醉科醫生讓麥可傑克森帶點滴式的普洛福（Propofol）回家用，希望幫助他入睡，結果卻過世了」；在台灣也有醫生開麻醉氣體，讓病人回家當安眠藥用，結果也不幸過世。

貼文一出後，引起許多網友討論，「麻醉系出現惹」、「本人算大隻，原本想挑戰，結果點滴3秒倒地」、「我試過！最多數到五，下一個記憶就是在觀察室喊痛」、「之前開刀用吸的不到10秒就沒知覺了」、「第三次開刀麻醉時，想拼數到30，結果還沒到10就沒知覺」、「某次開刀倒數10秒，最後記憶是念到3」。

也有網友提問，「有些表面看起來被麻醉，但其實還有知覺，身體卻無法反應的是什麼狀況？」醫師也在留言區回答，「全身麻醉可以是由失去意識+不會痛+不能動，當失去意識的藥劑量太少，而肌肉鬆弛藥物效果還在，就可能發生，發生的機率千分之一，這也是麻醉科醫師全力避免的事情」。