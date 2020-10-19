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【廣編】10牌空氣清淨機抽測　戴森：三大層面評估過濾品質　不單聚焦過濾速度

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▲dyson,戴森,空氣清淨機,潔淨空氣提供率,CASR。（圖／品牌提供）

▲戴森已通過《商品標示法》和《商品檢驗法》，確認商品標示皆符合政府法規。

圖、文／dyson提供

針對民國109年10月13日行政院消費者保護處公告的「市售空氣清淨機品質安全檢測、標示查核暨效能檢驗結果」，依據中華民國標準CNS16098規定進行潔淨空氣提供率CASR（Clean Air Supply Rate）做檢測。戴森在接獲相關消息後，第一時間即展開確認：

戴森相信空氣清淨機應該具備多重功能－有效感測污染源、適當捕捉污染物質，並將乾淨空氣吹送到室內的各處角落。因此，戴森重視這三個層面進行完整的淨化能力評估，而非只聚焦於過濾速度或氣流量。戴森是在比一般測試空間更大的測試室，來檢測空氣清淨機，並未使用一般檢測方法會採用額外的風扇設備，藉此反映一般住宅空間大小的真實生活環境。戴森只使用自動模式來評估機器的感測能力，將焦點放在機器的過濾品質，而非過濾速度。戴森的空氣清淨機設計可消除99.95%體積小至0.1微米的過敏原和污染物質（包括細菌和病毒），並將乾淨空氣有效吹送出來，適當淨化整體室內空間。

針對商品規格的部分，戴森已通過《商品標示法》和《商品檢驗法》，確認商品標示皆符合政府法規。「貼近消費者生活」為戴森一直在努力的目標。戴森未來也會致力於遵守台灣有關產品安全，能源效率和標示的當地法規。

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