消保處抽測空氣清淨機　戴森聲明回應：重視三層面完整淨化能力

▲消保處抽測市售空氣清淨機，公布10排名結果。（圖／記者許展溢攝）



記者許力方／綜合報導

行政院消保處抽測10件市售「空氣清淨機」，13日在效能部分依潔淨空氣提供率（CASR）公開排名，新加坡大廠戴森（Dyson）接獲消息後第一時間展開確認，15日發布聲明回應，強調戴森重視三層面進行完整的淨化能力評估，而非只聚焦於過濾速度或氣流量，並使用自動模式來評估機器的感測能力，將焦點放在機器的過濾品質。

聲明指出，戴森相信空氣清淨機應該具備多重功能，包括一、有效感測污染源，二、適當捕捉污染物質，三、將乾淨空氣吹送到室內的各處角落，因此重視在這三層面進行完整的淨化能力評估，而非只聚焦於過濾速度或氣流量。

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戴森指出，戴森是在比一般測試空間更大的測試室，來檢測空氣清淨機，並未使用一般檢測方法會採用額外的風扇設備，藉此反映一般住宅空間大小的真實生活環境，並且只使用自動模式來評估機器的感測能力，將焦點放在機器的過濾品質，而非過濾速度。

戴森強調，戴森空氣清淨機設計可消除99.95% 體積小至 0.1 微米的過敏原和污染物質（包括細菌和病毒），並將乾淨空氣有效吹送出來，適當淨化整體室內空間。

戴森空氣清淨機產品皆經過「淨化均勻度測試POLAR (Point Loading Automated Response)」，透過約室內81m3 （約8坪）的實驗空間，希望可更貼近消費者平常的居家情況。同時在室內共安裝9個感測器，在並未使用外部循環設備之下，僅憑戴森空氣清淨機自身的能力，將空氣濾清並吹送至各角落。

藉由此量測方式，以確保產品可做到3件事，感測污染物質並自動反應、同時適當捕捉污染粒子與污染氣體，將乾淨空氣重新吹送到室內的每處角落。

另外，針對商品規格的部分，戴森已通過《商品標示法》和《商品檢驗法》，確認商品標示皆符合政府法規。「貼近消費者生活」為戴森一直在努力的目標，未來也會致力於遵守台灣有關產品安全，能源效率和標示的當地法規。