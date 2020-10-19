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北市衛生局創食材登錄平台　柯文哲：安心享用醫院美食

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▲啟動儀式柯文哲(右四)黃世傑(右三)張斯綱(左三)。（圖／全人類公關提供）

▲北市今舉辦醫院美食街專區成果發表會。柯文哲(右四)黃世傑(右三)張斯綱(左三)。（圖／全人類公關提供）

台北訊

受新冠肺炎疫情影響，今年食安、衛生議題備受關注。臺北市衛生局食材登錄平台增設醫院美食街專區，要與醫院一同把關，照顧病患、家屬與訪客的食品安全。目前共13家醫院響應，醫院美食街業者、商場承包商均共同參與，讓醫院美食更加透明、放心。

臺北市衛生局19日在市府一樓中庭，舉辦「臺北市食材登錄平台」醫院美食街專區成果發表會。臺北市柯文哲市長、臺北市政府衛生局黃世傑局長、醫院代表、商場承包商代表、攤商代表…等均出席活動。共13家醫院(14個院區)、52個櫃位，揭開498項產品、1593種食材來源，及65份自主檢驗報告資訊。

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臺北市政府衛生局自102年開始辦理的食材登錄，今年首度將醫院美食街納入規範對象，民眾可以清楚地知道食材、包材、調味料等來源，透明公開、溯源管理，讓民眾可以放心地享受美食。

▲參與109年度食材登錄平台美食街專區之廠商現場展示。（圖／全人類公關提供）

▲參與109年度食材登錄平台美食街專區之廠商現場展示。（圖／全人類公關提供）

臺北市政府衛生局表示，許多病患、家屬與訪客都會選擇在醫院美食街用餐，需要對醫院的食安有更嚴格的標準。也感謝各大醫院的配合，透過食材的登錄，讓民眾可以更加安心、放心。

柯文哲市長今出席成果發表會時表示，自己以前在台大醫院時，也時常會至醫院美食街用餐，衛生局增設食材登錄平台-醫院美食街專區立意良好，對病患、家屬、訪客、醫護人員等都是很好的保障。

他也認為，醫院裡的食品安全更需要加倍重視，醫院美食街的食材來源透明公開，且維持衛生、清潔的用餐環境，這對病人、家屬與辛苦的醫護人員來說是基本且重要的，希望從臺北市醫院先做起，全台各地的醫院美食街都可以一起隨後參與響應。

柯文哲市長說，市府秉持資訊透明、業界參與、外食優先的原則建立食材登錄平台，目前已有11個專區。他也呼籲業者自己要負責檢查，做第一線的把關。

▲柯文哲市長致詞。（圖／全人類公關提供）

▲柯文哲市長致詞。（圖／全人類公關提供）

臺北市政府衛生局黃世傑局長表示，這次共有13家醫院共同響應，代表大家都很認同醫院美食街食安的重要性；業者須登錄產品的食材資訊、營養資訊、包材資訊、檢驗報告等，各項食材原料的產地來源或工廠、過敏原等也需要標示清楚，以方便溯源管理。

黃世傑局長認為，有些醫院推出健康餐點，由醫院營養師管控菜單，對於需要飲食營養控管的病患來說十分便利；而在食材登錄平台上揭露各項食材產品產地資訊，也可讓大家更安心。

黃世傑舉例，臺安醫院「嗎哪天然之味餐廳」特製午餐，嚴選天然食材，採用少油少糖低鹽之烹調方式，提供最新鮮的健康素食；或是馬偕紀念醫院附設喜樂工作坊的「腿排高纖餐盒」，對病患來說都是很好的選擇。

黃世傑局長強調，醫院必須要照顧許多輕重症病患，醫院餐點更需要注重飲食營養均衡和健康，給病患更多照護才行，因此食安規格得更加注意，這也是為何臺北市衛生局選擇要在今年於食材登錄平台增設醫院美食街專區的緣故。

▲台北市政府衛生局黃世傑局長致詞。（圖／全人類公關提供）

▲台北市政府衛生局黃世傑局長致詞。（圖／全人類公關提供）

臺北市食材登錄平台-醫院美食街專區，截至19日共有三軍總醫院、馬偕醫院(兒童醫院、紀念醫院)、振興醫院、臺大醫院(西址、東址、癌醫中心、兒童醫院)、臺安醫院、新光醫院、萬芳醫院、臺北市立聯合醫院(中興院區、仁愛院區)、臺北榮民總醫院、臺北醫學大學附屬醫院等13家醫院參與。

13家醫院裡登錄之業者包含：全家便利商店、統一超商、萊爾富、ok便利商店、義美、摩斯漢堡、蘇杭、朱記、小南門、三商巧福、明德素食園、角子虎、十勝石燒、喫茶趣ToGo、Fresh to go、麥記燒臘（新東陽）、安永鮮物、STARBUCKS COFFEE、路易莎咖啡、CAMA、西雅圖極品咖啡、COMEBUY、Yamazaki、米哥烘焙、聖瑪莉、樂田麵包屋、樂法、毅盛歐式烘焙、費太太、皇家傳承、欣豐自助餐、真果原萃果汁吧、每力果、福隆號、馬偕紀念醫院附設喜樂工作坊、嗎哪天然之味餐廳…等。

醫院美食街承包商則包含：微風廣場實業股份有限公司、美德耐股份有限公司、杏一醫療用品股份有限公司、統一超商股份有限公司、義美吉盛股份有限公司等企業。

▲參與109年度食材登錄平台美食街專區之廠商現場展示。（圖／全人類公關提供）

▲參與109年度食材登錄平台美食街專區之廠商現場展示。（圖／全人類公關提供）

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