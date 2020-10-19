　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

無主孤魂託夢曝屍荒野　安置台南新化「海生萬應公祠」古禮祭祀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市新化海生萬應公祠，多年來安置眾多無主骨骸，新化區公所均妥善管理，每年依時節祭拜，以保地方平安。（圖／新化區公所提供）

▲▼台南市新化海生萬應公祠，多年來安置眾多無主骨骸，新化區公所均妥善管理，每年依時節祭拜，以保地方平安。（圖／新化區公所提供）

記者林悅／台南報導

台南市新化區2014年間，在開闢聯外道路時，在新化第一公墓王公廟防空洞內及附近，發現3千具的無主遺骸，地方盛傳應是「噍吧哖抗日事件」遭屠殺義士，經地方共同努力，將這些遺骸安置在新化海生萬應公祠，新化區公所每年均依時節祭拜，以保地方平安。

台南縣市在合併前，原新化鎮公所時代，鎮公所為妥為安置地方公墓之無主遺骸，開闢設置「新化海生萬應公祠」，以安置這些無主孤魂。2014年在新化第一公墓王公廟防空洞內及附近，發現3千具的無主遺骸，地方盛傳應是「噍吧哖抗日事件」遭屠殺義士，也安置在新化海生萬應公祠內。

▲台南市新化海生萬應公祠，多年來安置眾多無主骨骸，新化區公所均妥善管理，每年依時節祭拜，以保地方平安。（圖／新化區公所提供）

新化海生萬應公祠多年來，在地方上有不少傳說，相傳10多年前，高雄有慈善團體，曾找上前「新化鎮公所」，指有無主孤魂託夢，在新化鎮第一公墓內曝屍荒野，希望代為撿骨處理善後；當時鎮公所人員前往會勘，果然發現公墓有骨骸外曝，而妥善安置這些骸骨，傳聞至今仍在地方流傳。

台南市新化區公所民政課長葉志祥表示，有關「新化海生萬應公祠」在地方的傳聞故事很多，惟這些故事傳說都流傳10多年以上，至少是在台南縣市合併之前的事，例如現在早已不存在的新化「大山」養雞場，傳說疑因家道中落，其後人也疑似接獲先人託夢，表示先人的骨骸未妥善安置，所以先人過得不好，後代子孫也難以繁榮興盛，其實類似傳聞不少，但均不可考，只能視為地方奇聞軼事。

▲台南市新化海生萬應公祠，多年來安置眾多無主骨骸，新化區公所均妥善管理，每年依時節祭拜，以保地方平安。（圖／新化區公所提供）

葉志祥課長表示，「新化海生萬應公祠」的確有安置很多無主骨骸，新化區公所每年春祭、秋祭、清明、中元等重要節祭，都依古禮準備三牲貢品等祭祀，祈求風調雨順國泰民安，這些年來台南新化地區也是地方平安，俗語說：「有拜有保庇！」，尊天地、敬鬼神，保地方平安，才是最重要的事！。

打造無瑕絕美韓妞妝感

ET快訊
金牌國手持毒還吞K他命滅證！當場遭警壓制
石二鍋人爆多「士林店要等200組」　死忠粉大讚1原因
「OB嚴選」逃稅！補稅金額曝光
中鋼建案342戶「1300人還沒看」　3天就賣光網傻眼
iPhone 12藍色、太平洋藍實機搶先看！實際色差曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

看見台灣農業軟實力　弘光科大健康取向力助水果升值

無主孤魂託夢曝屍荒野　安置台南新化「海生萬應公祠」古禮祭祀

去年狂吸70萬人潮！展現「全台最美星空」　太平洋靚彩節登場

桃園農機大展發現幸福好滋味　嘉義大學「香蕉巧克力醬」歡迎試嚐

「2020世界街舞大賽」嘉義登場　築夢者哈利挑戰南韓Hong10

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌　嘉義縣要將英文變成交談的語言

桃園2020年國慶聯合婚禮　次長的哥哥、議員的兒子都是新郎

林管處保安林經營管理溝通平台　好美沙灘堆砂5年復育有成

桃園首次舉辦農機大展　鄭文燦陪同蔡英文參展

約僱森林護管員甄試　需負重跑走及會騎打檔車

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

看見台灣農業軟實力　弘光科大健康取向力助水果升值

無主孤魂託夢曝屍荒野　安置台南新化「海生萬應公祠」古禮祭祀

去年狂吸70萬人潮！展現「全台最美星空」　太平洋靚彩節登場

桃園農機大展發現幸福好滋味　嘉義大學「香蕉巧克力醬」歡迎試嚐

「2020世界街舞大賽」嘉義登場　築夢者哈利挑戰南韓Hong10

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌　嘉義縣要將英文變成交談的語言

桃園2020年國慶聯合婚禮　次長的哥哥、議員的兒子都是新郎

林管處保安林經營管理溝通平台　好美沙灘堆砂5年復育有成

桃園首次舉辦農機大展　鄭文燦陪同蔡英文參展

約僱森林護管員甄試　需負重跑走及會騎打檔車

道奇拚相隔32年世界大賽冠軍荒　光芒圓22年隊史首冠夢

一聽到夏威夷披薩…韓劇男神秒變臉！　李棟旭：誰會把鳳梨放在上面

跆拳金牌國手魏辰洋2度持毒　吞K他命滅證！遭警壓制攔阻

72歲阿伯娶小老婆！盜圖「25歲網紅嫩妻」回應了：這是我

日職／大聯盟曾投無安打　岩隈久志日美170勝今年退休

最強獵男香指南！日網站公布2020「最受歡迎香水」TOP5

野火狂燒17小時！雲林濁水溪口防風林濃煙蔽天...3鄉陷紅色警戒

萊爾富開賣「極光綠」醫療口罩！10/21手刀搶「全台限量3萬盒」

又是佛州洛城大對決！　MLB複製NBA總冠軍地區對戰光芒VS道奇

王心凌「1天狂吃6餐」還是超瘦！　真實體重曝光：不是故意的

地方熱門新聞

外送員助跑一腳踹爆門　住戶看監視器傻眼

桃園2020年國慶聯合婚禮　60對新人參加

即／台鐵驚傳事故　「楊梅=富岡」區間誤點

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

排4天等號碼牌！台中納骨塔塔位搶爆

冬夜天文營追星首選阿里山

嘉義大學「香蕉巧克力醬」　歡迎試嚐

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌

林務局約僱森林護管員甄試

世界街舞大賽嘉義築夢者哈利挑戰南韓Hong10

全國登山日千人登太平雲梯

翁章梁呼籲接種流感疫苗

故宮南院「蒙古月」熱鬧登場

桃園農機大展　總統蔡英文出席

更多熱門

相關新聞

台南幼兒園傳虐童！兒左胸一堆瘀傷

台南幼兒園傳虐童！兒左胸一堆瘀傷

又爆出幼兒園虐童事件！一間台南市歸仁區幼兒園遭家長指控虐童，事發於9月中，發現自己兒子身上紅腫瘀青，園方稱是和其他小朋友碰撞造成，後來又改口說是老師不小心造成，一度想掩蓋事實，家長調閱監視器發現老師曾拿球推頭，甚至有其他學童遭老師拖行，監視器多位老師種種誇張行徑，令家長憤怒表示相當離譜。

永康大橋新案2年漲4成　最快明年摸到3字頭

永康大橋新案2年漲4成　最快明年摸到3字頭

台南市衛生局培訓公共衛生藥師

台南市衛生局培訓公共衛生藥師

台南深夜連3震！學者：震央離六甲斷層滿近

台南深夜連3震！學者：震央離六甲斷層滿近

台鐵司機員驚恐煞停！男嗆：為什麼不壓死我

台鐵司機員驚恐煞停！男嗆：為什麼不壓死我

關鍵字：

無主孤魂託夢曝屍台南新化海生萬應公祠平安

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面