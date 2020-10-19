無主孤魂託夢曝屍荒野　安置台南新化「海生萬應公祠」古禮祭祀

▲▼台南市新化海生萬應公祠，多年來安置眾多無主骨骸，新化區公所均妥善管理，每年依時節祭拜，以保地方平安。（圖／新化區公所提供）

記者林悅／台南報導

台南市新化區2014年間，在開闢聯外道路時，在新化第一公墓王公廟防空洞內及附近，發現3千具的無主遺骸，地方盛傳應是「噍吧哖抗日事件」遭屠殺義士，經地方共同努力，將這些遺骸安置在新化海生萬應公祠，新化區公所每年均依時節祭拜，以保地方平安。

台南縣市在合併前，原新化鎮公所時代，鎮公所為妥為安置地方公墓之無主遺骸，開闢設置「新化海生萬應公祠」，以安置這些無主孤魂。2014年在新化第一公墓王公廟防空洞內及附近，發現3千具的無主遺骸，地方盛傳應是「噍吧哖抗日事件」遭屠殺義士，也安置在新化海生萬應公祠內。

新化海生萬應公祠多年來，在地方上有不少傳說，相傳10多年前，高雄有慈善團體，曾找上前「新化鎮公所」，指有無主孤魂託夢，在新化鎮第一公墓內曝屍荒野，希望代為撿骨處理善後；當時鎮公所人員前往會勘，果然發現公墓有骨骸外曝，而妥善安置這些骸骨，傳聞至今仍在地方流傳。

台南市新化區公所民政課長葉志祥表示，有關「新化海生萬應公祠」在地方的傳聞故事很多，惟這些故事傳說都流傳10多年以上，至少是在台南縣市合併之前的事，例如現在早已不存在的新化「大山」養雞場，傳說疑因家道中落，其後人也疑似接獲先人託夢，表示先人的骨骸未妥善安置，所以先人過得不好，後代子孫也難以繁榮興盛，其實類似傳聞不少，但均不可考，只能視為地方奇聞軼事。

葉志祥課長表示，「新化海生萬應公祠」的確有安置很多無主骨骸，新化區公所每年春祭、秋祭、清明、中元等重要節祭，都依古禮準備三牲貢品等祭祀，祈求風調雨順國泰民安，這些年來台南新化地區也是地方平安，俗語說：「有拜有保庇！」，尊天地、敬鬼神，保地方平安，才是最重要的事！。

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