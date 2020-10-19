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台南幼兒園傳虐童！兒左胸一堆瘀傷　監視器：另童也遭師拖行

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▲家長PO文指控園方不當管教，釀孩子受傷。 （圖翻攝自臉書《靠北惡質幼兒園》）

▲家長PO文指控園方不當管教，造成孩子左胸瘀挫傷。 （圖翻攝自臉書《靠北惡質幼兒園》）

記者黃宥寧／台南報導

又爆出幼兒園虐童事件！一間台南市歸仁區幼兒園遭家長指控虐童，事發於9月中，發現自己兒子身上紅腫瘀青，園方稱是和其他小朋友碰撞造成，後來又改口說是老師不小心造成，一度想掩蓋事實，家長調閱監視器發現老師曾拿球推頭，甚至有其他學童遭老師拖行，監視器多位老師種種誇張行徑，令家長憤怒表示相當離譜。

家長在臉書《靠北惡質幼兒園》ＰＯ文表示這起事件發生在9月16日，當天接到園所電話，說孩子身上有傷，是與其他3位小孩碰撞造成的。家長到校了解狀況，發現兒子身上紅腫瘀青，直覺這不是小朋友之間碰撞造成的傷口，並且詢問兒子，兒子則回答不是。園長立刻叫其他3位小朋友下樓對質，但3位小朋友卻表示並沒有和自己受傷男童一起玩，甚至也沒發生碰撞。兒子在一旁才默默說是老師弄傷，但園長卻回答不曉得這件事情，頓時改口是老師不小心造成。

▼家長出示自己兒子左胸瘀挫傷診斷證明書 。（圖翻攝自臉書《靠北惡質幼兒園》）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

由於園長說此反覆也讓受傷男童家長表示從9月16日起就沒有再讓孩子去幼稚園，並且這一個月以來想向學校調閱監視器查看，但是學校卻用各種理由推託，於是令家長憤而向教育局通報，並且到警察局報案，直到昨天（19日）上午到警察局才觀看到短短1小時的監視器畫面。

不看不打緊，一看心都碎了！家長表示畫面『影片9:40分開始，10:04分老師拿球推小兒的頭，10:07坐地扭身被老師阻嚇，10:09孩童分成2排坐地有2位女童吵鬧，兒子第一次被老師抓到園長辦公室前罰站。10:17園長開園內白色跑車，一群小孩跟著跑。10:19老師第二次把兒子抓到第一根柱子，有看到小孩揮手撥開，躲到第2支柱子哭。10:17:54又有另一位穿紅衣學童被拖行在地。10:21看見第三次兒子在洗手台第三根柱子被老師拖到柱子後面，園方提供警方監視器畫面中，畫面有許多這位老師離譜極致行為。』受害家長強調希望學校可以講清楚，除了這段監視器外，平時是如何對待孩子的？

對此台南歸仁分局歸南派出所所長洪炳榮表示，本案已受理完成報案並移送地檢署偵辦，另亦依程序通報教育主管單位進行相關處置。

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