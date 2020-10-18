台南東山深夜連3震曝警訊！　學者：震央離六甲斷層滿近

▲台南17日深夜連2起地震。（圖／中央氣象局）

記者許展溢／台北報導

台南東山昨晚連續發生3起有感地震，分別為20時07分規模4.2、晚間23時03分規模5.2地震、23時05分規模4.7地震等，有網友留言說，這次地震震央都在東山區（鄰近白河區），回憶起1964年的白河大地震，嚇得不少人無法入眠。中正大學地震研究所副教授石瑞銓指出，震央離六甲斷層滿近，雖然無法真的預測到什麼，但必須了解遇到地震該怎麼準備。

石瑞銓說明，六甲斷層在是一個山邊平原之間的一條斷層，六甲斷層東邊的土地都被一次次的活動抬升上來，西邊平原沒受到斷層影響，都是平的，六甲斷層位於丘陵跟平原交接的地形，這個斷層「地表上看不到」，屬於盲斷層，也就是只能從地形上判斷有這種變化，昨天的地震也是盲斷層，只是這個是在六甲附近另一個盲斷層活動造成。

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▲石瑞銓表示，台南17日深夜地震屬於盲斷層。（圖／中央氣象局）

石瑞銓提到，根據政府記載，六甲斷層在300多年前，發生很大的破壞，是沿著台南延伸到嘉義，以分佈來看，跟六甲斷層比較相關只有這樣的資料推測，但沒有科學證據。石瑞銓強調，這次震央離六甲斷層滿近，不過，沒辦法知道此次震央跟六甲斷層有何關係，或是預測到這次力量是否足夠去影響其穩定性，後續都要再觀察，昨天這樣搖，只能夠從災害防護上角度看，萬一真正碰到地震，要怎麼辦並準備。

另外，不少人認為，地震若有正常能量釋放，未來影響不大，石瑞銓說，也不能這樣看，因地殼受到擠壓，板塊活動擠壓下一直變形，想像一根棍子，折到一個程度就會斷掉，同樣力量在擠壓，以昨天為例，就是沒辦法承受擠壓力量才破掉，產生活動，而昨天地震沒很大，斷層活動只有在地底下，底面上看不到。