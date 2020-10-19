全方位照護市民健康　台南市衛生局培訓公共衛生藥師

▲台南市政府衛生局舉行公共衛生藥師研習活動，期望藉由與民眾生活圈最接近的藥師來協助民眾做好各項秋冬防疫保健的超前部署工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年可說是藥師投入公共衛生任務相當繁忙的一年，不只是從年初開始代售實名制口罩來守護國人健康，緊接而來，又得面對秋冬流行性感冒盛行的緊張時刻，台南市衛生局培訓公共衛生藥師，藥師們再度挺身而出，站在第一線來守護市民健康。

「超前部署」是今年衛生主管機關與醫藥護理人員執行公衛政策最重要的策略，10月18日，台南市衛生局就召集了台南市的藥師舉行公共衛生藥師研習，研討的重點除了用藥安全與藥事服務，還包括社區防疫、健康促進、珍愛生命守門人、失智症衛教等多項課題，為的就是要藉由與民眾生活圈最接近的藥師來協助做好各項超前部署的工作，讓台南市民能在今年秋冬平安健康過生活。

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台南市衛生局長許以霖相當感謝藥師在很多公衛政策上的協助，尤其是在這次新冠肺炎的防疫中更是辛苦，也期望藥師能在秋冬病毒活躍的季節更能多多幫忙指導民眾做好衛生防疫工作。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，秋冬季節除了有活躍的病毒威脅，天氣轉涼不只會讓血液循環變差，同時也是觸動心情低下的危險時刻，因此，預防自殺與加強對失智症患者的關懷照護，也是秋冬很重要的公衛事項，台南市的藥師長久以來即是配合政府公共衛生政策推動相當邁力的一群，在珍愛生命守門人角色的扮演與失智症衛教服務區塊都相當盡心盡力，尤其社區藥局更是守護民眾健康最基層的醫事機構，民眾若有健康上的問題都可隨時到就近的社區藥局向藥師請教，藥師必定會樂意來服務民眾。

台南市藥師公會常務監事史宗良也表示，社區藥局就像是社區民眾健康的柑仔店，社區藥局藥師不僅是健康知識的教導者，也是健康訊息的傳播者，更是發掘社區健康問題與幫社區民眾發聲的代言者，在這次新冠肺炎防疫期間，台南市的社區藥局藥師就能迅速協助民眾購買口罩、並將領藥遇到的相關問題快速反應給政府機關，讓政府機關能快速來幫民眾解決問題，秋冬季節，民眾的健康問題相對會比較多，不論是生理上或是心理上的問題，一定要到藥局請教專業的藥師，尋求正確的答案與解決之道才是對的。

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