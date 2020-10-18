　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　吳德榮曝「共伴效應」時間

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲劉沛滕說，宜蘭、基隆北海岸和大台北山區今和周一有局部大雨或豪雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

連2天防豪大雨地區曝！氣象專家吳德榮提醒，歐美模式皆模擬熱帶擾動周三、周四通過呂宋島，將與東北風產生共伴效應，挾帶更多的水氣、降雨範圍擴大，有機率在迎風面帶來大量降水。對此，中央氣象局預報員劉沛滕表示，若有明顯共伴效，應是熱帶系統離台灣近一些，但目前預報位置還算滿遠，因此台灣降雨仍以東北風為主，但該熱帶系統有成颱機率。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸上強風特報：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨發布「大雨特報」，東北風影響，今宜蘭地區、大台北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。氣象局同時發布「陸上強風特報」，東北風影響，今桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今北部、東半部水氣仍多。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風影響，桃園以北、東半部有局部降雨，其中大台北山區、基隆北海岸和宜蘭易有局部大雨或豪雨，花蓮今下半天也可能有局部大雨；新竹以南較穩定，中南部山區午後有局部短暫陣雨。

劉沛滕說，未來一周都是東北風影響，其中水氣以今和周一較多，宜蘭、基隆北海岸和大台北山區有局部大雨或豪雨；周二起至周六水氣減少，桃園以北、東半部仍有局部降雨，但降雨情形較少。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新各國模式模擬顯示，未來一周菲律賓東西方海面海溫仍高，有利熱帶擾動發展，東亞大陸的冷氣團未及積聚即向東移，所以台灣仍為迎風雨、背風晴盛行東北風的型態。

▼目前南海到菲律賓東方海面仍為有利熱帶擾動發展環境。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，歐美模式皆模擬熱帶擾動於周三、周四通過呂宋島，將與東北風產生共伴效應，挾帶更多的水氣、降雨範圍擴大，有機率在迎風面帶來大量降水；雖各國模式對此熱帶擾動的模擬行徑已很類似，但4、5天後所模擬的共伴效應是強？是弱？還是有誤差存在，應繼續觀察。

吳德榮進一步分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周一白天東北風的水氣多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，東北部、北部山區慎防東北季風異常降水，北台偏涼；新竹以南仍為多雲時晴的天氣，中南部白天微熱早晚涼。

吳德榮表示，周一晚、周二東北風水氣略減，大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園多雲、新竹以南則是晴朗穩定的天氣；周三至周五熱帶擾動通過呂宋島往南海移動，共伴效應致使東北風水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，北部山區、東半部雨勢大，北台氣溫漸降，中南部雲量增多；周五下半天、周六東北風水氣減少，天氣好轉，大台北雨後多雲，北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣，有些微冷空氣南下，各地早晚稍有寒意。

至於熱帶系統和東北風是否將可能產生共伴效應？劉沛滕指出，要有明顯共伴效應，熱帶系統應要離台灣近一些，例如位於巴士海峽或恆春半島，目前預報顯示該系統位置還算滿遠，以比較南邊進入南海，屆時台灣降雨仍以東北風為主；而由於南海到菲律賓東方海面有明顯的西南風，適合熱帶系統發展，菲東有些較明顯低壓通過呂宋島到南海，周三、周四可能增強為颱風，成颱條件都有，得持續觀察。

▼吳德榮說，最新歐美模式模擬周三20時預測圖顯示，擾動在呂宋島附近，將與東北風產生共伴效應，挾帶更多水氣。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　吳德榮曝「共伴效應」時
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　吳德榮曝「共伴效應」時間

首創「雙語學分班」！台師大正式開課　近50老師搶先得雙語教師證

陪最愛的丈夫變性！手術前痛哭失聲⋯握住雙手「以後稱她妻子」

台南1晚連3震狂搖！震央恐怖巧合　在地人回憶「白河大地震」嚇壞

台南1天連4震！安平漁人碼頭「魚群狂跳」亂竄…當地人給解答

連3震都在台南…「不是第1次」！氣象局：上次是25年前，恐有餘震

台南深夜連震！同地8月19日也連3震...網友曝：靠近六甲斷層

疫情感染再起！青島1000萬人採驗「全陰性」　陳時中回應了

台南東山深夜2震不排除跟六甲斷層有關　曾有規模6↑地震毀121棟房

台南象魚跳缸自殺！連4次「極淺層地震」　網細想關聯傻了

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　吳德榮曝「共伴效應」時間

首創「雙語學分班」！台師大正式開課　近50老師搶先得雙語教師證

陪最愛的丈夫變性！手術前痛哭失聲⋯握住雙手「以後稱她妻子」

台南1晚連3震狂搖！震央恐怖巧合　在地人回憶「白河大地震」嚇壞

台南1天連4震！安平漁人碼頭「魚群狂跳」亂竄…當地人給解答

連3震都在台南…「不是第1次」！氣象局：上次是25年前，恐有餘震

台南深夜連震！同地8月19日也連3震...網友曝：靠近六甲斷層

疫情感染再起！青島1000萬人採驗「全陰性」　陳時中回應了

台南東山深夜2震不排除跟六甲斷層有關　曾有規模6↑地震毀121棟房

台南象魚跳缸自殺！連4次「極淺層地震」　網細想關聯傻了

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

教召遲到2天報到　退伍男「高中曾被霸凌害怕外人」下場出爐

《華爾街日報》：中國警告美方應撤銷告訴　否則拘留境內美國公民

iPhone 12官方維修價一覽！螢幕升級貴2100元　其他損壞漲1360元

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　吳德榮曝「共伴效應」時間

首創「雙語學分班」！台師大正式開課　近50老師搶先得雙語教師證

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

美破800萬例！印度疫情狂飆逼「全球第一」　奧地利比利時外長染疫

亞美尼亞和亞塞拜然同意宣布：18日起人道停火

凌晨自撞毀8車　肇事男下車「確認沒撞到人」裝沒事離開...網目擊傻爆眼

豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

生活熱門新聞

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

快訊／今天第6震！嘉南23：03發生有感地震

連3震都在台南！「不是第1次」　氣象局：上次是25年前

台南連3震　在地人回憶白河地震

台南深夜狂震　國家級警報發布

應徵業務「月休4不合法吧」網卻狂酸

台南深夜2震不排除跟六甲斷層有關

七年級10大衰事「教召只排第4」

小兄妹節省「只點兩碗飯」霸氣男埋單照曝光

青島1000萬人全陰性　陳時中：不可能

即／2分鐘連2震　台南23：05發生規模4.7地震

工作252小時！保全幹部月薪1萬9

表妹當伴娘「突換禮服」　她怒：誰才是新娘

更多熱門

相關新聞

連3震都在台南！「不是第1次」　氣象局：上次是25年前

連3震都在台南！「不是第1次」　氣象局：上次是25年前

10月17日整天發生7起地震！晚間台南市東山區在3小時內就發生3起，包括20:07、23:03以及23:05發生規模4.2、5.2還有4.7的地震。中央氣象局地震測報中心受訪時表示，這是時隔25年來，這個地區再發生規模5以上的地震，未來還不排除會有規模到4.0的餘震。

台南深夜2震不排除跟六甲斷層有關

台南深夜2震不排除跟六甲斷層有關

台南深夜狂震　國家級警報發布

台南深夜狂震　國家級警報發布

即／2分鐘連2震　台南23：05發生規模4.7地震

即／2分鐘連2震　台南23：05發生規模4.7地震

「東北季風異常降水」　5縣市防大豪雨

「東北季風異常降水」　5縣市防大豪雨

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮颱風劉沛滕共伴效應

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

下體開黑洞…「妹妹狂漏屎」！她邊走邊滴超失控　醫嘆：裂太大了

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

淘寶店客服回「台灣是獨立國家」被開除

薔薔爆料王思佳公主病！曝「私下排場大」

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

快訊／今天第6震！嘉南23：03發生有感地震

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

連3震都在台南！「不是第1次」　氣象局：上次是25年前

更多

最夯影音

更多
待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律
李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面