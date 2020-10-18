可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　吳德榮曝「共伴效應」時間

▲劉沛滕說，宜蘭、基隆北海岸和大台北山區今和周一有局部大雨或豪雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

連2天防豪大雨地區曝！氣象專家吳德榮提醒，歐美模式皆模擬熱帶擾動周三、周四通過呂宋島，將與東北風產生共伴效應，挾帶更多的水氣、降雨範圍擴大，有機率在迎風面帶來大量降水。對此，中央氣象局預報員劉沛滕表示，若有明顯共伴效，應是熱帶系統離台灣近一些，但目前預報位置還算滿遠，因此台灣降雨仍以東北風為主，但該熱帶系統有成颱機率。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣

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陸上強風特報：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨發布「大雨特報」，東北風影響，今宜蘭地區、大台北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。氣象局同時發布「陸上強風特報」，東北風影響，今桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

▲▼今北部、東半部水氣仍多。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風影響，桃園以北、東半部有局部降雨，其中大台北山區、基隆北海岸和宜蘭易有局部大雨或豪雨，花蓮今下半天也可能有局部大雨；新竹以南較穩定，中南部山區午後有局部短暫陣雨。

劉沛滕說，未來一周都是東北風影響，其中水氣以今和周一較多，宜蘭、基隆北海岸和大台北山區有局部大雨或豪雨；周二起至周六水氣減少，桃園以北、東半部仍有局部降雨，但降雨情形較少。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新各國模式模擬顯示，未來一周菲律賓東西方海面海溫仍高，有利熱帶擾動發展，東亞大陸的冷氣團未及積聚即向東移，所以台灣仍為迎風雨、背風晴盛行東北風的型態。

▼目前南海到菲律賓東方海面仍為有利熱帶擾動發展環境。（圖／氣象局）

吳德榮表示，歐美模式皆模擬熱帶擾動於周三、周四通過呂宋島，將與東北風產生共伴效應，挾帶更多的水氣、降雨範圍擴大，有機率在迎風面帶來大量降水；雖各國模式對此熱帶擾動的模擬行徑已很類似，但4、5天後所模擬的共伴效應是強？是弱？還是有誤差存在，應繼續觀察。



吳德榮進一步分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周一白天東北風的水氣多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，東北部、北部山區慎防東北季風異常降水，北台偏涼；新竹以南仍為多雲時晴的天氣，中南部白天微熱早晚涼。



吳德榮表示，周一晚、周二東北風水氣略減，大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園多雲、新竹以南則是晴朗穩定的天氣；周三至周五熱帶擾動通過呂宋島往南海移動，共伴效應致使東北風水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，北部山區、東半部雨勢大，北台氣溫漸降，中南部雲量增多；周五下半天、周六東北風水氣減少，天氣好轉，大台北雨後多雲，北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣，有些微冷空氣南下，各地早晚稍有寒意。

至於熱帶系統和東北風是否將可能產生共伴效應？劉沛滕指出，要有明顯共伴效應，熱帶系統應要離台灣近一些，例如位於巴士海峽或恆春半島，目前預報顯示該系統位置還算滿遠，以比較南邊進入南海，屆時台灣降雨仍以東北風為主；而由於南海到菲律賓東方海面有明顯的西南風，適合熱帶系統發展，菲東有些較明顯低壓通過呂宋島到南海，周三、周四可能增強為颱風，成颱條件都有，得持續觀察。

▼吳德榮說，最新歐美模式模擬周三20時預測圖顯示，擾動在呂宋島附近，將與東北風產生共伴效應，挾帶更多水氣。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）