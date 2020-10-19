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蔡易餘舉行養殖漁業座談會　討論虱目魚價格下跌及移工申請

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▲▼ 立委蔡易餘邀集漁業署舉行養殖漁業座談會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲漁業署主任秘書繆自昌養殖漁業座談會發言 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立委蔡易餘日前邀集漁業署官員到布袋鎮、東石鄉針對虱目魚價格下跌及養蚵產業是否開放申請外籍移工兩案聽取地方意見。蔡易餘表示，受到武漢肺炎影響國內漁產滯銷問題，嘉義縣沿海地區養殖業又是首當衝擊，這次才會邀集漁業署下鄉與漁民面對面解決問題。

漁業署主任秘書繆自昌、立委蔡易餘、行政院顧問蔡長雄以及嘉義縣議員蔡偉傑前往新塭活動中心舉行養殖漁業座談會，聽取漁民心聲。蔡易餘指出，虱目魚今年受到武漢肺炎影響，外銷不易，已低於成本，漁民們入不敷出，中央應該提出解決問題的方法，怎麼推廣幫忙，讓恢復漁民對國家的信心。

▲▼ 立委蔡易餘邀集漁業署舉行養殖漁業座談會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 立委蔡易餘邀集漁業署舉行養殖漁業座談會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘也提到，過去漁業署在處理虱目魚價低落的問題都在高雄、台南形成政策，但實際上虱目魚最先從南方開始量產，到了尾聲嘉義沿海地區都是最低價，希望未來農委會要討論虱目魚低價問題應該要到嘉義聽取漁民心聲。

主任秘書繆自昌說，目前穩定虱目魚價格的振興措施是加強內外銷，與地方政府一起行銷展售活動、供應國軍等團膳， 也透過電商、團購合作方式銷售。此外，漁業署也推動漁民整池消毒、疏養及延後放養等獎勵措施。

▲▼ 立委蔡易餘邀集漁業署舉行養殖漁業座談會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委蔡易餘養殖漁業座談會發言  。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘強調，目前農委會在8月7日已經公告開放陸上養殖漁業申請外籍移工，補足養殖業勞動力不足問題，這次開放是針對陸上養殖，如果是非陸上工作就無法申請，但是養蚵產業跟養殖的工作型態非常相似，他並非出海做捕撈卻又在海上工作，請漁業署來討論是否比照開放。

▲▼ 立委蔡易餘邀集漁業署舉行養殖漁業座談會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

主任秘書繆自昌表示，今天有聽到蚵農們的心聲，署內也會持續收集漁民意願針對有取得區劃漁業權執照的養殖戶進行討論開放，後續還會再與勞動部討論爭取，還有核配比例35％部分漁民覺得門檻過高，因屬於勞動部權責也會發文並持續與勞動部溝通。

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