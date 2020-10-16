陸資繞道取得台商關鍵技術　蔡易餘：恐助長紅色供應鍊

▲民進黨立委蔡易餘召開「台鏈變紅鏈，法規住長紅色供應鏈」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）



記者林銘翰／台北報導

陸資透過收購台資在大陸子公司股權、連廠帶單，扶持並壯大紅色供應鏈已是現在進行式，公開資料合計金額已經超過新台幣千億元。民進黨立委蔡易餘16日表示，政府應該積極預防陸資藉由繞道模式，取得台灣廠商關鍵技術及人才，並要求投審應儘速修法納管。

蔡易餘16日上午於立法院召開「台鏈變紅鏈，法規助長紅色供應鏈」記者會，蔡易餘表示，因應中美貿易戰下的供應鏈重組，美國蘋果公司不願意放棄大陸市場，正在積極扶植紅色供應鏈有關，收購浪潮可能向上延伸至更高的技術層面，可能引發的國安危機不言可喻。

蔡易餘說，台灣廠商經許可赴陸投資後，經過數十年的發展，其規模及技術能力，與當年初始投資時的狀態相較應有大幅的變化，台灣廠商就其在中國大陸投資設立的子公司或廠商進行轉售，理應由投審會進行把關，至少應事先知悉此等投資移轉交易，再視是否涉及移轉關鍵核心技術、國安機敏資訊及我國產業競爭力等適度介入瞭解並採取必要行動。

蔡易餘指出，目前在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法裡面，並沒有規範到子公司買賣的問題，未來台商賣掉中國子公司多少股權，現行法規投審會都管不到，呼籲投審會盡速擬定修正草案。

對此，經濟部投審會執行秘書張銘斌表示，台商赴陸投資已有4萬4千多件，其中有不少有意迴游返台，在中美貿易戰中也必須選擇陣營，但過程可謂困難重重，很容易遭盯上承受壓力。

張銘斌說，投審會除了協助台商回台投資或轉往東協及歐洲外，也已研議修法規範台商在陸投資的公司，要出售時也須經過審查，目前草案正在蒐集各方意見中。

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