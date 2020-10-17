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全國漁民節到澎湖找漁業署攤位　前100名送農遊券和小禮物

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▲▼新北市瑞芳區鼻頭漁港。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市瑞芳區鼻頭漁港。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

漁業署為提升漁港整體環境品質，今年6月啟動今「金鑑漁港」選拔，在全國眾多第一、二類漁港中精挑細選30處漁港，10月17、18日在澎湖舉辦全國漁民節活動，攜手全國漁業界人士一同響應參與漁港環境評鑑，並透過專業角度發現漁港精進之處外，只要現場找到漁業署攤位，填寫問卷、FB粉絲專頁按讚，就有機會得到小禮物，前100名還加碼送農遊券。

漁業署說明，今年6月開始至9月經漁業署團隊、地方政府、各區漁會及聘請3位不同專業領域評鑑委員參與評鑑，共同督促漁港環境與設施的改善，藉此檢視漁民使用設施之完善性，並會宣導清除漁港垃圾及自發性維護漁港環境整潔。

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至於評鑑過程，漁業署表示，同步推出全民參與機制，除紙本問卷方式收集民眾到漁港觀光遊憩的寶貴意見外，亦利用金鑑漁港APP增加多元管道，作為漁港整體環境改進參考。為邀請全國漁民參與金鑑漁港活動，10月17日至18日在澎湖舉辦的全國漁民節活動，攜手全國漁業界人士一同響應參與漁港環境評鑑，並透過專業角度發現漁港精進之處，更能促進漁港漁業的發展。

▲▼基隆正濱漁港。正濱漁港,彩虹屋,台北威尼斯,彩色漁村。（圖／記者湯興漢攝）

▲基隆正濱漁港。（圖／記者湯興漢攝）

漁業署強調，辦理「金鑑漁港」活動最大用意在於全民一同攜手參與，提升漁港整體品質，有參與全國漁民節活動的朋友們，可到現場找找漁業署攤位，現場填寫問卷、FB粉絲專頁按讚，就有機會拿到小禮物，前100名再送農遊券。若無法親身感受，也能在10月31日前，透過APP或WEB版本的問卷一同參與，凡線上填完問卷就有機會抽得好禮。

另外，為海洋環境與生態永續，漁業署提到，8月31日預告「刺網漁業漁具標示措施」草案，規定未來漁民使用的刺網漁具，必須在兩端的浮球，及每50公尺的1個浮子上，清楚標示漁船編號，期藉此減少不慎遺失之漁具在海中漂流，避免影響漁船航行安全與造成環境之危害。

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