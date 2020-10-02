美國首次將台灣漁獲列「強迫勞動製品清單」　我出口面臨嚴格限制

▲外籍漁工人權保障聯盟表示，台灣忽略了外籍漁工遭遇強迫勞動的問題。（圖／綠色和平提供，下同）



記者許展溢／台北報導

綠色和平今（2日）指出，美國勞動部每兩年都會發布「童工及強迫勞動製品清單」，今年在9月30日晚間公布，首次將台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入名單中。日後台灣遠洋漁船的漁獲產品出口美國將面對嚴格限制，除非可證明產品並非由強迫勞工生產，否則可能不得進口。

綠色和平表示，台灣遠洋漁業所捕撈的漁獲產品銷往美國市場，主要對象為超市，自助餐和餐廳等通路，美國作為台灣漁獲主要出口市場之一，此項制裁預計將造成遠洋漁業中難以計算的經濟損失，也影響台灣在國際間的人權聲譽。

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▲綠色和平指出，綠色和平指出，日後台灣遠洋漁船的漁獲產品出口美國將面對嚴格限制。



綠色和平指出，美國勞動部之所以決定將台灣遠洋漁船的漁獲列入「童工及強迫勞動製品清單」，是由於多年來不同的調查和報導，發現台灣遠洋漁業系統性的強迫勞動仍然存在。台灣政府和漁業雖然已採取不少措施，但這些政策執行和落實效果方面顯然不足 。美國勞動部也指出權宜船的運作，可能讓某些船東藉以規避本國法規的規範。因此，台灣政府及龍頭企業豐群水產必須立即進行大刀闊斧的社會和環境改革，並堵塞權宜船的法例漏洞，以大幅減少遠洋漁船上的強迫勞動。

外籍漁工人權保障聯盟提到，歐盟在2015年發出的黃牌警告，促使台灣改革漁業法規，但是儘管國際社會已明確指出非法漁業與強迫勞動的關聯性，政府在強化法規以打擊非法漁業時，卻忽略了外籍漁工遭遇強迫勞動的問題。在台灣遠洋漁船上工作的外籍漁工仍然承受著雙軌制度的「境外聘僱」所帶來的差別待遇，面臨強迫勞動的風險。

▲▼聯盟認為，要改善應加強落實漁船上的勞動檢查、漁船資訊透明度等。

聯盟呼籲，勞動部和漁業署承諾在本屆立法院會期內，推出改善遠洋和沿近海漁業中漁工勞動條件的政策，包括加強落實漁船上的勞動檢查、漁船資訊透明度、漁獲資訊的可追朔性以及提升觀察員覆蓋率等，避免強迫勞動及人口販運的發生，這才是挽救台灣漁業唯一的正道。