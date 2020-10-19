打卡送限量餐券！大佳河濱假日餐車市集　分享美食傳遞幸福

▲臺北市政府引進美式行動餐車服務，在大佳河濱公園開起了佳吧（JOB）餐車親子趴，吸引上千人到場同樂。（採訪／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者胡至欣／綜合報導

在國外行動餐車已是新型態的飲食文化，現在這股風潮也吹到了台灣！臺北市政府引進美式行動餐車服務，在大佳河濱公園開起了佳吧（JOB）餐車親子趴，活動結合創業餐車與寓教於樂的闖關遊戲，吸引上千人到場同樂。



▲臺北市政府在大佳河濱公園開起佳吧（JOB）餐車親子趴。（圖／記者楊詩益攝，下同）

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臺北市勞動局局長陳信瑜指出，「JOB餐車上路，無非就是要協助要用餐車創業的市民朋友，他要上路之前，他也要瞭解勞動法令，我們也設計這樣子的關卡，讓孩子來闖關」，透過有趣的親子有獎問答，讓大人帶著小孩一起來瞭解就業相關法令。



▲臺北市勞動局長陳信瑜希望透過闖關遊戲，讓民眾瞭解就業相關法令。

餐車市集不僅是假日市民休閒餐飲新選擇，更是20到45歲青年或中低收入者的創業新契機，臺北市政府首創佳吧(JOB)餐車計畫，以大佳河濱公園做為試辦地點，從協助申請貸款開始輔導到創業諮詢，提供一條龍服務，一舉開創河濱新風貌以及想創業朋友的人生新風景。



▲臺北市政府首創佳吧(JOB)餐車計畫，結合市民休閒服務和創業商機輔導。

臺北市副市長蔡炳坤表示，全台灣約有1千輛餐車，遍步在各個地方，「看著他們停到哪賣到哪，有沒有交通安全的問題？有沒有違規的問題？」這當中涉及許多法規問題，包括稅籍、餐車改裝、衛生稽查，以及申請流程簡化等，因此由市府來推出示範型的佳吧（JOB）餐車，除了在大佳河濱公園和北投凱達格蘭文化館提供定點服務，臺北市的大型活動也會邀請佳吧（JOB）餐車進駐，像是六月端午龍舟錦標賽、八月大稻埕的情人節煙火活動及十月在北流所辦的白晝之夜，都能看到他們的身影。



▲臺北市副市長蔡炳坤強調佳吧（JOB）餐車是青年或中低收入朋友的創業新契機。

餐車成了年輕朋友的創業新選擇，不但能發揮自己的創意想法，打造個性化餐車外觀或餐點，更能透過分享美食與客人互動，傳遞幸福與快樂的生活理念。像是划船國手蔡雯晴就認為，大佳河濱公園對她來說有一份很特別的情感，因為在過去的日子裡，她有很長的時間在大佳河濱公園練習及參與端午節的龍舟競賽，每當集訓或比賽結束時，肚子總是特別餓，但周邊卻買不到食物可以吃，所以看到佳吧（JOB）餐車計畫時她很高興，「因為練完龍舟馬上有東西可以吃，是一件很開心的事情」。



▲划船國手蔡雯晴如今也晉身為「甘蔗汁」餐車老闆。

佳吧（JOB）餐車計畫，不只看見國家級選手的需求，更點燃了青年人的夢想與希望，如今也晉身為「甘蔗汁」餐車老闆的蔡雯晴說，「對我來說餐車是要投入大筆的資金，但是我又剛出社會，其實沒有什麼金錢，然後我又不想要造成壓力太大」，所以感謝就業服務處給她一個圓夢機會。



▲假日來大佳河濱公園逛餐車市集打卡送餐券。

周休假期不妨來大佳河濱公園運動散步、逛逛餐車市集，活動期間只要打卡，並到台北人力銀行臉書按讚就能免費兌換餐點，不過數量有限，想要嚐鮮可得把握機會。

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