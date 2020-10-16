新北市重陽禮金於10月17日起發放　百歲人瑞加碼送萬元紅包

▲新北市重陽禮金於10月17日起開始發放，百歲人瑞加碼送萬元紅包。（示意圖／123RF）



記者蔡文鈴／新北報導

重陽佳節即將來臨，新北市政府於17日起將致贈重陽敬老禮金給設籍新北市滿半年且年滿65歲以上的長輩，屆滿百歲的長輩們還能獲得總統府及衛福部聯名的金鎖片1枚，新北市府則加碼送上萬元紅包。

除了重陽敬老禮金之外，針對年滿百歲以上的長輩，總統府及衛生福利部聯名致贈的金鎖片1枚，新北市政府也加碼送上萬元大紅包要致贈給高齡百歲的長輩們，與長輩們一同慶祝佳節。

另外，對於今年首次滿百歲的長輩，總統府另將致贈敬老狀1幅；而新北市政府則致贈金箔畫1幅予屆滿百歲（99歲）的長輩們。

為因應疫情，保障長輩健康，新北市呼籲府長者，可選擇匯款方式領取敬老金。在三重區公所努力推廣之下，有九成的居民選則匯款領取，已於10月14日匯入提供的帳戶中；其餘5727名長輩，於10月17日起由三重區公所辦理發放作業。

三重區公所已針對領取現金民眾寄出通知單，請長輩們按照通知單上的時間至活動中心及三重區公所領取；未及領取的長輩們，可於10月19日至12月17日間至三重區公所補發，12月18日至12月31日至新北市政府社會局辦理最後補發，逾期則不再受理。