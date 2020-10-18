嘉義惡火跳窗畫面曝！她助夫兒逃生卻葬火窟　尪跪地呼喊令人鼻酸

記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

嘉義市吳鳳南路、南田公園附近15日凌晨發生一起嚴重火警，造成1死2傷慘劇。從現場畫面可見，警消到場時民宅已經幾乎被火焰吞噬，而據了解，火警發生第一時間劉姓男屋主先是跳窗至1樓，在2樓的女屋主則陸續協助11歲及13歲兒子脫困，不幸她自己最後卻來不及逃生，遭建材壓住命喪火窟。劉男得知妻子離世，當場跪地癱軟，情緒崩潰。

▲嘉義市吳鳳南路、南田公園附近15日凌晨發生一起嚴重火警。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市吳鳳南路83巷一處磚木造及鐵皮屋民宅15日凌晨發生火警，火勢猛烈延燒4戶民宅，警消1時14分獲報後即趕抵現場佈水線灌救，1時56分成功撲滅，不幸住在屋內一家四口的女主人被救出時仍不治身亡，

逃生影片近日曝光，從畫面中可見，火災發生之初劉姓男主人先從2樓跳窗，落到1樓後他試圖想打開家門，但發現屋內已起火燃燒，立馬又回到窗戶下方把車輛移走，接著上頭陸續丟下幾條棉被，2個小男孩接連跳下，怎料一家三口陸續逃生成功，卻未見女主人身影，事後只見劉男癱軟跪在屋外地上，情緒崩潰不斷呼喊妻子。

▲▼劉姓男屋主跳窗逃生後，崩潰跪地癱軟，不斷呼喊妻子。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防人員指出，抵達現場時民宅一二樓都已經呈現全面燃燒的狀況，二樓地板也已經塌陷，進一步搜救發現，劉妻在二樓陽台已被燒成焦屍，全身被掉落的建材給壓住，僅剩一條腿露在外面，推論女主人應該是幫助先生、小孩從窗戶逃生後，一樓瞬間閃燃，導致逃生的路全被阻斷。

此事故一共造成1死2傷，2名小孩逃出後因身體不適先行送醫，女主人則不幸死亡；屋主表示，在這邊已住了1年多，想不通怎麼會突然起火。據了解，因火勢來得又急又大，屋頂已被燒塌，現場已看不清楚格局，詳細起火原因仍有待火調科調查釐清。

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