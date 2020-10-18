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郭國文提修法限制初選花費　2022縣市長黨內之爭悄悄開打

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 ▲▼郭國文提案限制選舉經費。（圖／取自黃偉哲臉書）
▲郭國文提案限制選舉經費。（圖／取自黃偉哲臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨籍立委郭國文本周將提案，修改《公職人員選舉罷免法》第四十一條，將限制黨內初選競選經費，據了解，提案連署立委多數與郭國文一樣同屬新潮流。外界解讀，此舉無疑是想卡住資源豐富的黨內對手，瞄準在地方動作頻頻的陳亭妃，以及屬海派王定宇，角逐市長意味濃厚。

2020年台南市6席區域立委由民進黨全數拿下，當選人為賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲與王定宇。

據《聯合報》指出，郭國文提到，提案沒有任何針對性，因為部分縣市政黨屬性鮮明，常傳出黨內初選過關即大選過關的說法，且黨內初選階段，有意角逐者在相關宣傳競選的花費都相當高昂，甚至有傳出初選比正式選舉更燒錢的情形，才會提出修法。

郭國文表示，為打擊假新聞、假消息危害候選人參選權利，並且保證選舉正當性，黨內初選時關於「意圖使人不當選」散布謠言或傳播不實之事，也提出《公職人員選舉罷免法》第一〇四條條文修正草案加以規範。

對此，陳亭妃也表示，樂見將政黨內部初選，納入公職人員競選經費最高金額之規定，並應從嚴規範及認定。同時，初選過程經常有抹黑、造謠等意圖使人不當選的事件發生，她也贊同將選罷法第一〇四條，「以散布謠言或傳播不實之事」意圖使人不當選的相關罰則適用政黨初選。

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