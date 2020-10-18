台南市崁頭山自行車登山賽　選手突心臟不適警飛車鳴笛開道送醫

▲「2020崁頭山自行車登山賽」活動，1名男選手因心臟不適，向玉井分局員警謝博丞求援，謝員立即駕駛巡邏車鳴笛開道護送選手下山，交由救護車人員進行詳細評估後，幸無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因新冠肺炎影響，致各種室內外活動都暫停舉行，目前疫情稍有緩解，台南市玉井區體育會10月18日上午6時至下午1時舉辦「2020崁頭山自行車登山賽」活動，比賽中途1名男選手因心臟不適，向玉井分局員警謝博丞求援，謝員立即駕駛巡邏車鳴笛開道護送選手下山，交由救護車人員進行詳細評估後，幸無大礙。

「2020崁頭山自行車登山賽」由玉井出發，經楠西，曾文水庫通過楠西隧道，至六甲、東山，終點在崁頭山。在比賽中途，1名男性青壯年選手因心臟不適，向玉井警分局在風吹嶺路口交通崗員警謝博丞求援。

謝員除立即通報主辦單位以大會車輛載送選手下山，並以無線電通報玉井分局勤指中心請求派遣救護車至山下會合，再一路駕駛巡邏車，鳴笛開道護送選手下山，在短短15分鐘內於楠西梅花餐廳前路口，將選手交由救護車查處，所幸在救護人員進行詳細評估後，判斷並無大礙。

玉井分局長邱顯良表示，崁頭山自行車登山賽活動道路有長陡坡、急彎道及多處叉路口，除交通狀況複雜外，對於選手的心肺耐力也是一大考驗；而在本次比賽中選手突發心臟不適，謝員勇於任事，對於緊急狀況當機立斷，快速通報並火速開道，足堪表率，殊值嘉勉。

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