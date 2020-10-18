台南台1線遊覽車衝出車道卡路樹　司機：「閃避車輛」脫困送醫

▲台南市台1線上有遊覽車，從北上車道衝過南下車道，衝下坡地，消防人員救出駕駛人，送柳營奇美醫院急救，肇事原因及相關責任由警方調查處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市台1線上18日上午有1部遊覽車，從北上車道衝過南下車道衝下坡地，台南市消防局據報出動大批消防人車前往搶救，駕駛人受困車內，人意識清楚，幸好遊覽車是空車，車上沒有任何乘客，消防人員全力救出駕駛人脫困，送柳營奇美醫院急救，目前肇事原因及相關責任由新營分局調查處理中。

台南市消防局於上午10時10分許據報，鳳和中學附近台1線上有車禍需救助，有1部遊覽車不知何故，從北上車道衝過南下車道，衝下坡地，駕駛人受困。

119馬上出動柳營、官田、新營消防分隊救助車及救護車前往搶救，消防人員到場，發現遊覽車是空車，車上沒有任何乘客，駕駛人受困車內，人員意識清楚，惟現場須大型吊車協助吊掛車輛以利搶救。

惟在消防人員破壞車體全力搶救下，上午11時許救駕駛人脫困，馬上以柳營分隊救護車送柳營奇美醫院急救。市警新營分局據報員現場管制交通，並進行勘查測繪蒐證。陳姓司機（59歲）無酒駕，自述是閃避車輛，造成車子偏移肇事，至於詳細肇事原因及相關責任正由新營分局警方調查處理中。

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