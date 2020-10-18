南韓靠灑幣振興內需！擬「發消費券」給1千萬國民　救餐飲觀光業

▲南韓政府預計針對各領域批次發放消費券等折抵優惠，預計1千萬人以上受惠。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

為挽救因新冠肺炎（COVID-19）防疫而持續蕭條的消費市場，南韓政府研擬優先向國內1000萬名民眾發放8大類型的消費券，以求振興委靡不振的內需市場，預計於10月底前拍板定案，屆時預計將有高達1000萬人以上受惠，不過有專家認為此舉反而會使疫情再度惡化。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓計劃財政部與文化體育觀光部將與其他政府部門商議，針對住宿、觀光、表演、電影、展覽、體育、餐飲、農漁產品等8大領域發放消費折抵券。在支付飯店等住宿費用時可折抵3至4萬韓元、購買展覽票券時可打6折、購買表演票券可折抵8千韓元、刷卡支付餐飲費用超過2萬韓元達5次以上，則下次享用美食可折抵1萬韓元。

報導指出，原本南韓政府預計於8月考慮發放相關消費折抵券，預估在餐飲、住宿、文化產業上能產生至少1兆韓元的商機，拯救瀕臨倒閉的企業，然而8月中旬卻碰巧遇到首都圈感染潮，只好作罷，如今單日新增病例降到只有2位數，防疫當局也鬆綁防疫政策。

根據《韓聯社》，為避免疫情因此再度擴散，南韓政府擬針對疫情管控上較容易的表演、電影、體育等設施與場所，分階段先行實施消費折抵政策。22日起在線上預定博物館展覽票券，每人限制購買5次，最高折抵3千韓元、40%；同日在8處網購平台預買表演票券，每人限制購買4次，最高可折抵8千韓元。

南韓政府呼籲業者和消費者務必遵守戴口罩、洗手消毒、限制入場人數等防疫措施，否則就不給予消費優惠。

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