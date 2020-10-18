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最後一搏！南韓邀美白宮國安顧問11月訪韓　籲美支持俞明希選WTO

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▲▼南韓向美方呼籲，支持俞明熙選上WTO秘書長。（圖／達志影像）

▲南韓向美方呼籲，支持俞明熙選上WTO秘書長。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）13至16日應美國邀請，前往華府會晤白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert Charles O'Brien），並與國務卿彭佩奧展開面談，他邀請奧布萊恩訪韓，同時呼籲美國在世界貿易組織（WTO）秘書長競選上，能夠支持南韓推出的候選人俞明希（유명희）。

根據《韓聯社》、《News1》報導，青瓦台發言人康珉碩（강민석）於今（18）日召開記者會，說明徐薰此次訪美成果，除修補美韓同盟關係、討論近日韓半島（朝鮮半島）情勢，更邀請奧布萊恩於11月訪韓，並呼籲美方能支持俞明希選上WTO秘書長，美國對此似乎持保留態度，表示會再詳加斟酌考慮。

康珉碩表示，目前奧布萊恩具體訪韓時間仍未確定，隨時有變更計畫的可能，「不過估計，最早應該還是要等到美國總統大選之後。」

▲▼青瓦台派徐薰訪美，會晤白宮國安顧問奧布萊恩。（圖／翻攝自美國國家安全會議推特）

▲青瓦台派徐薰訪美，會晤白宮國安顧問奧布萊恩。（圖／翻攝自美國國家安全會議推特）

康珉碩說明，「徐薰此次訪美，鞏固了強而有力的韓美同盟關係，在此賦予重要意義。韓美兩國為了未來能達成韓半島完全去核、建構永久和平體制，雙方討論許多方案，期盼美國與北韓能重啟對話、實質改善關係。」

康珉碩補充，徐薰與美方已決定持續透過雙方外交頻道，針對駐韓美軍費用分攤展開協商。

據悉，出身自南韓產業通商資源部通商交涉部長的俞明熙，將在最終一輪競選對上奈及利亞籍的伊衛拉，WTO將於11月7日宣布最終獲選決定。

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