iPhone 12 打造充電配件新生態！　各大廠牌紛紛投入 MagSafe 開發

▲蘋果 MagSafe 充電系列配件。（圖／取自推特／Filip Chudzinski）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果新型 MagSafe 充電系列配件，包括充電器和保護套，已較預期更早送達某些客戶手裡，國外網友在推特上分享照片，提供產品的初步外觀，美國、加拿大和德國等國家的蘋果門市中也已可購買 MagSafe 配件。

國外一名網友 Filip Chudzinski 分享了許多 MagSafe 充電器和 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 太平洋色有機矽膠套的圖片。照片中顯示了一個矽膠外殼內部裝有 MagSafe 的磁環，此外，MagSafe 充電器似乎也與 Apple Watch 的充電器不同，而是由磨砂銀鋁製成。

MagSafe 針對磁體進行優化，來改善‌‌ iPhone 12 的充電體驗，該技術仍支援現有的 Qi 無線充電，並會 iPhone 12 帶來一個全新的配件生態系統，包括可以輕鬆連接到 iPhone 背面的新型矽膠、皮革和透明保護套，以及皮革錢包等磁吸配件。

據外媒《MacRumors》報導，蘋果表示支援 MagSafe 的第三方手機殼很快就會上市，目前諸如 Belkin 和 OtterBox 的第三方廠牌已在開發當中。

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