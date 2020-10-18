手機充到80%↑會壞？他「好心1舉動」卻惹哭女同事　網破解：放心

▲現在的手機沒有電量過充問題。圖為iPhone 8。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

很多手機用到後來都會有電池問題，於是電池該如何保養始終是一項熱門話題。一名網友透露，前幾天他好心幫女同事手機充電，對方看到反而大爆氣，指責他「手機不能充超過80%」，害他聽了一頭霧水，過去從沒聽說這種說法。

原PO在PTT表示，看女同事買了無線充電盤以後都沒在用，前幾天就好心幫對方把 iPhone 8 放上面充電，「結果她幹譙我說手機不能充超過80%」，他第一次聽到這說法，覺得相當難以置信，直呼「我還100%會爆炸咧」，雙方爭論到最後女同事直接被氣哭，他才不禁懷疑難道手機充超過80%真的會壞掉嗎？

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▲可放心充到100%滿格。（示意圖／記者邱倢芯攝）



據了解，同事堅持「手機不可充超過80%」可能是想延長電池壽命，但iPhone有設計「最佳化電池充電」功能，手機會記住用戶每天的充電習慣，假設每天都習慣晚上手機插著電源，早上起床才拔掉充電線，那麼iPhone每天充電到80%以後就會暫停，接著在用戶快要拔掉電源前繼續把剩下的20%充飽。

網友回應，「不能插著充100%是智障手機年代的事」、「現在的充電設定也不會讓鋰電池真的過充，所以放心充到80%以上吧」、「以前有home鍵的時候，按home鍵果粉還會生氣，超好笑」、「現在手機電池不是都自動防過充了嗎」、「理論是沒問題阿，所以廠商設計超過90%電流會變小來保護電池。」