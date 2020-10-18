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女友討iPhone 12！他沒錢贊助「提議讓出i6s」被狠甩　神邏輯瞎爆

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iPhone 6S vs iPhone 6（圖／Kārlis Dambrāns @flickr CC BY 2.0）

▲他想讓出自己的6s被打槍。示意圖，與本文無關。（圖／Kārlis Dambrāns @flickr CC BY 2.0）

網搜小組／周亭瑋報導

萬眾矚目iPhone 12系列才剛問世，就傳出不少關於情侶、朋友間的災情。一名男網友日前發文訴苦，女友想換i12，但由於錢不夠希望他能贊助，然而打工月賺1萬多的他，根本沒有閒錢能負擔，不料因此被對方狠甩，最後他也感性地說，「謝謝給我支持的人，我會快點走出來的。」

男網友在dcard道出始末，前幾天女友看完蘋果發布會後，就決定要換手機了，同時也希望他能霸氣贊助，「本人平常打工，一個月才賺10000初，再加生活要6000，剩下4000得繳房租，根本沒有閒錢可以幫她買。」

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於是他放低姿態跟對方解釋，自己手頭真的很緊，沒有能力買新機，但願意把自己的i6s讓出來，然後撿姊姊不要的二手機；結果女友根本不領情，激動直呼「不買就不買，當初其他朋友的男友都幫她們買i11了，你現在連最基本的12 mini都買不起，你知道我出去多丟臉嗎？」

聞言，男網友立刻給承諾，表示之後等i13出來，一定買給她。沒想到，女友仍態度強硬，先是數落他一番，後來還提議，要他免卡分期，根本不管會因此多付1、2萬塊錢。

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

女生怨懟地說，「你都沒想過，我用舊手機，那個觸控感多差，畫質多爛，然後走在路上都不敢拿出來，我朋友呢？她們都大剌剌拿出來跟男友講電話，你呢？」

最後，女方不接受任何提議，直接和他分手，同時還口不擇言地嗆「你去找一個願意接受你這個爛GG的二手女友。」看完原po遭遇，網友們反倒替他慶幸，「你有什麼義務幫她買啊？要買不會自己賺錢，我只能說...兄弟恭喜解脫」、「當然要開心 ，終於擺脫這種看高不看低的女人了！自己沒能力憑什麼要求，等著被社會唾棄」、「分的好啊，這女的根本把你當ATM了吧...X小」、「分手是你賺到吧，想要什麼自己買、自己負擔不是理所當然嗎？巨嬰喔」、「應該是找機會跟你分手而已」、「拿蘋果咬一口就是為了炫耀的瞎妹」、「說真的下一個會更好」。

對此，原po不忘替前任稍微平反一下，「畢竟是初戀，而且她平常對我也很好，這她是第一次這樣任性，可能我沒辦法給她未來，當初發文只是為了抒發，結果意外變公審，有點對不起她。」

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