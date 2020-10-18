　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯廣告被盯上！陸官方開罰350萬　網怒：呵呵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼杜蕾斯廣告 。（圖／翻攝自微博）

▲杜蕾斯廣告文案。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

國際知名保險套品牌杜蕾斯（Durex）以獨特的「鬼才文案」，在大陸市場殺出血路，成為熱搜排行榜的常勝軍。不過其露骨直白的廣告內容也因此被大陸官方盯上，遭重罰81萬元（人民幣，下同，約新台幣350萬元）。

據上海市市場監督管理局行政處罰決定書顯示，杜蕾斯關聯公司上海曼倫商貿有限公司，於2017年9月上架一款震動棒，並在2018年6月更新這款產品網頁宣傳，廣告宣傳違背社會良好風尚。

當時杜蕾斯在天貓購物旗艦店上的商品文案，描寫震動按摩棒「35種玩法燃燒你的慾火」，因淫穢文字違反「廣告法」而判處罰款。

2019的另一樁處罰，是與連鎖茶飲「喜茶」的合作，寫出「今夜一滴都不許剩」的系列文案，認定為違背社會良好風尚。事實上，當時與喜茶的合作也確實引發網友的惡評和不快，甚至出現「杜蕾斯開始下流了」的失望風評。

近日杜蕾斯被罰81萬元的消息在微博掀起熱議，不少人認為是「老司機翻車」，「要靠這樣的廣告詞來做宣傳，沒有底線嗎？」。但仍有大批網友力挺，「一個賣避孕套的 文案直接點 說人涉黃 含蓄一點說人內涵 說到底還是自我封閉 把這件事想的太污穢 再不就是 有的品牌眼紅了」、「談性色變，現在的領導層，呵呵」。

搭上iPhone 12新機熱潮　杜蕾斯神級文案網讚爆：佩服你的才華！

不過杜蕾斯並沒有因為被開罰，而停止「內涵廣告」，近日趁著iPhone 12發布，杜蕾斯端出「致敬」廣告圖文，寫著「5G很快，但你可以慢下來」，言下之意心照不宣，也立即衝上微博熱搜排行第一。

網友紛紛在杜蕾斯官方微博貼文底下留言「湊個熱鬧，文案絕～」、「感覺每次杜杜都有驚喜呀！」、「佩服你的才華」、「不虧是你！！哈哈哈哈哈一如既往的，內涵專家」。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
八兩金25歲兒子曝光！　父子罕見同框…近照驚呆網
「又衰又窮」4生肖要翻身了！　10月底後錢包滿到爆
182位軍官記大過！我軍滯美方「結餘款」2千億　每年僅80億
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

好想買iPhone！大二妹竟「黑市賣卵」肚子狂脹像孕婦　醫搖頭：完了

圓明園遭毀160週年　「馬首回歸」暫放寺廟...留廢墟或重建引爭議

立榮包機遭港方逼折返！　同日香港快運「飛經相同位置」未遇阻

美制裁反華！　陸青年留學熱潮未減...唯獨「這類人」全面禁赴美

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯廣告被盯上！陸官方開罰350萬　網怒：呵呵

鍾南山：複方板藍根「有效抑制」新冠病毒！　藥廠市值一夜飆430億

反擊美國！陸通過出口管制法「建管控黑名單」　12月起生效

國際首次！進口鱈魚包裝有「新冠活病毒」　2工人中招引爆青島疫情

鐵鎚重擊頭部！連環殺人犯性侵夜歸女2死多傷　逃19年栽在一籃雞蛋

分隔半年！夫妻「清晨激戰」下體噴血　老婆崩潰衝醫院：不給碰了！

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

好想買iPhone！大二妹竟「黑市賣卵」肚子狂脹像孕婦　醫搖頭：完了

圓明園遭毀160週年　「馬首回歸」暫放寺廟...留廢墟或重建引爭議

立榮包機遭港方逼折返！　同日香港快運「飛經相同位置」未遇阻

美制裁反華！　陸青年留學熱潮未減...唯獨「這類人」全面禁赴美

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯廣告被盯上！陸官方開罰350萬　網怒：呵呵

鍾南山：複方板藍根「有效抑制」新冠病毒！　藥廠市值一夜飆430億

反擊美國！陸通過出口管制法「建管控黑名單」　12月起生效

國際首次！進口鱈魚包裝有「新冠活病毒」　2工人中招引爆青島疫情

鐵鎚重擊頭部！連環殺人犯性侵夜歸女2死多傷　逃19年栽在一籃雞蛋

分隔半年！夫妻「清晨激戰」下體噴血　老婆崩潰衝醫院：不給碰了！

為Taycan做準備　保時捷將完成「西半部高速充電網絡」！

潑屎男犯案前一天到「保護傘」用餐　自備蟑螂腳還拍照存證

好想買iPhone！大二妹竟「黑市賣卵」肚子狂脹像孕婦　醫搖頭：完了

24歲嫩妹玩交友app遭「邪教情侶」誘回家！　消失3周慘淪14屍塊

物流業悲歌！司機上工14小時+配送400包裹過勞死　血汗公司急撇責

澎湖不只海產好吃！　饕客推「這兩樣」全台第一：去幾天吃幾天

星・變美／Somi、Apink尹普美減肥食譜都有蒟蒻麵！熱量低、步驟還超簡單

大腿猛撞娃娃機竊百元物！男離場投10元掩貪行…慘付62倍代價

31歲男星豪砸1.3億置產！豪宅曝光　網嘆：年薪買不起一個衣架

金門也有航空體驗營！台灣虎航11月連辦3場　在地人參加只要300元

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光！婚姻狀況揭曉

大陸熱門新聞

淘寶店客服回「台灣是獨立國家」被開除

夫妻清晨下體噴血　崩潰衝醫院！

進口鱈魚包裝有「新冠活病毒」

鐵鎚性侵夜歸女2死多傷　連環殺人犯逃19年栽在一籃雞蛋

67歲嬤「自然受孕」產女嬰！超狂近況曝光

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯被罰350萬

長跑女神賽前甜笑融化網　為夢想分手男友

他健身+豪飲...腹部劇痛　醫驚：小腸塞爆胸腔

浪漫約會2小時！　女拒絕「進一步關係」...遭男爆打毀容

鍾南山一句話　板藍根賣斷貨

新疆：再教育營全部結業　敦促美撤銷制裁

反擊美國！陸通過出口管制法

空姐下班遭綁架！淡定周旋10hrs

更多熱門

相關新聞

女友討iPhone 12！他沒錢贊助被狠甩

女友討iPhone 12！他沒錢贊助被狠甩

萬眾矚目iPhone 12系列才剛問世，就傳出不少關於情侶、朋友間的災情。一名男網友日前發文訴苦，女友想換i12，但由於錢不夠希望他能贊助，然而打工月賺1萬多的他，根本沒有閒錢能負擔，不料因此被對方狠甩，最後他也感性地說，「謝謝給我支持的人，我會快點走出來的。」

iPhone 12官方維修價曝！螢幕漲最多2100元

iPhone 12官方維修價曝！螢幕漲最多2100元

果粉好友炫耀「12屌打你」　他聽邏輯傻了

果粉好友炫耀「12屌打你」　他聽邏輯傻了

iPhone 12預購搶3萬台　最夯款曝光

iPhone 12預購搶3萬台　最夯款曝光

大陸預購iPhone 12瞬間售罄　 最夯機型揭曉

大陸預購iPhone 12瞬間售罄　 最夯機型揭曉

關鍵字：

杜蕾斯iPhone 12鬼才文案喜茶

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

台南連3震　在地人回憶白河地震

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

下體開黑洞…「妹妹狂漏屎」！她邊走邊滴超失控　醫嘆：裂太大了

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

薔薔爆料王思佳公主病！曝「私下排場大」

女友洗澡　恐怖男友破門拖出性侵

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

更多

最夯影音

更多
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面