「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯廣告被盯上！陸官方開罰350萬　網怒：呵呵

▲杜蕾斯廣告文案。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

國際知名保險套品牌杜蕾斯（Durex）以獨特的「鬼才文案」，在大陸市場殺出血路，成為熱搜排行榜的常勝軍。不過其露骨直白的廣告內容也因此被大陸官方盯上，遭重罰81萬元（人民幣，下同，約新台幣350萬元）。

據上海市市場監督管理局行政處罰決定書顯示，杜蕾斯關聯公司上海曼倫商貿有限公司，於2017年9月上架一款震動棒，並在2018年6月更新這款產品網頁宣傳，廣告宣傳違背社會良好風尚。

當時杜蕾斯在天貓購物旗艦店上的商品文案，描寫震動按摩棒「35種玩法燃燒你的慾火」，因淫穢文字違反「廣告法」而判處罰款。

2019的另一樁處罰，是與連鎖茶飲「喜茶」的合作，寫出「今夜一滴都不許剩」的系列文案，認定為違背社會良好風尚。事實上，當時與喜茶的合作也確實引發網友的惡評和不快，甚至出現「杜蕾斯開始下流了」的失望風評。

近日杜蕾斯被罰81萬元的消息在微博掀起熱議，不少人認為是「老司機翻車」，「要靠這樣的廣告詞來做宣傳，沒有底線嗎？」。但仍有大批網友力挺，「一個賣避孕套的 文案直接點 說人涉黃 含蓄一點說人內涵 說到底還是自我封閉 把這件事想的太污穢 再不就是 有的品牌眼紅了」、「談性色變，現在的領導層，呵呵」。

不過杜蕾斯並沒有因為被開罰，而停止「內涵廣告」，近日趁著iPhone 12發布，杜蕾斯端出「致敬」廣告圖文，寫著「5G很快，但你可以慢下來」，言下之意心照不宣，也立即衝上微博熱搜排行第一。

網友紛紛在杜蕾斯官方微博貼文底下留言「湊個熱鬧，文案絕～」、「感覺每次杜杜都有驚喜呀！」、「佩服你的才華」、「不虧是你！！哈哈哈哈哈一如既往的，內涵專家」。