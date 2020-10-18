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2020台南古都國際半程馬拉松熱鬧起跑　黃偉哲為萬名跑者加油

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▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，18日由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，在清晨5時45分鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應，黃偉哲揮手為選手加油，並歡迎路跑之餘順遊台南，留下美好精彩回憶。

▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，古都半程馬拉松是一項非常有傳統且深受跑友們喜愛的馬拉松賽事，今天選手出席率非常踴躍，證明了疫情過後，其實民眾還是希望能夠跑出健康，還是能夠注重自己的健康。2021年的古都馬拉松市府仍會積極籌劃辦理，而且會檢討今年的情形，力求將賽事辦得更盡善盡美，為將來府城所有體育賽事立下新的里程碑，迎接運動健康的台南市。

▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南古都國際半程馬拉松賽事原訂於3日1日辦理，因受新冠肺炎疫情影響延期至10月18日舉行，但仍吸引1萬5千名跑者熱情參賽。今年賽事共分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）3個組別，其中半馬組不但提高第1名獎金至5萬元，更新增國內排名獎金，吸引許多好手前來挑戰。

▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場為顧及選手健康及共同防疫，主辦單位設置3個出入口並實施體溫量測，所有進入會場者皆須配戴口罩，所有選手在不跑步時，無法維持戶外社交距離1公尺者皆須自行佩戴口罩。

▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，台南古都國際半程馬拉松具有全台灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道及豐盛美食等特色，賽事貼心規劃陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團等。

▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日半馬組17.5公里處的美食大道提供蜜滷全雞、德國豬腳、安平蝦餅、紅豆薏仁、虱目魚丸、多項蜂蜜滷味、台灣馬卡龍等多樣台南名產小吃美食，回到主會場還有半馬組及路跑組限定的迷客夏冰涼牛奶，為跑者補充滿滿的能量。

▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育處進一步表示，為響應環保，賽道沿途皆設有水站，選手可自備環保杯飲水，會場更特別設置ECOCO智慧回收機，鼓勵民眾將賽事常見的水瓶(PET保特瓶)回收兌換購物金，共同維護環境清潔；對於響應搭乘接駁車的選手，則是在接駁巴士中特別安排1輛雙層觀光巴士，讓選手們可以從不同的視角認識台南。

▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，活動現場還特別設置運動體驗區，包括台南大學巡迴運動指導團的「趣味運動闖關Q&A」活動，還有遠東科技大學運動行銷中心規劃的棒球九宮格、古都馬拉松彩繪胸章、身體組成測量站等親子體驗活動，希望藉此傳遞全民運動的樂趣及健康運動的知識。

▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長對於賽事能夠順利舉行，特別感謝台灣港務公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊及所有台南市民的共同支持，才能夠成就這場城市馬拉松盛會。

▲台南古都國際半程馬拉松，清晨由台南市長黃偉哲偕同市議員等人，鳴槍起跑，現場約1萬5千名跑者熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日古都國際半程馬拉松，包括教育局副局長吳國珉、台南市體育總會理事長吳志祥、運動i台灣地方訪視委員陳耀宏、劉志華與黃志佳、日台交流協會主任三谷良樹、台灣港務公司高雄港務分公司總經理張國明、迷客夏公司董事長林建燁、立委陳亭妃及市議員洪玉鳳、林美燕、沈震東、李啟維、Ingay Tali 穎艾達利等各界貴賓一同到場為選手加油。

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