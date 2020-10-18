台南男水溝驚見「女屍」四肢詭折！　靠近看傻眼：是被拋棄的小三

▲已經沒有利用價值的充氣娃娃被隨意拋棄路邊，路過網友嚇壞。（圖／翻攝自臉書「台南爆料公社」）

記者張靖榕／綜合報導

怎麼可以用完人家就不要了！台南一名網友日前在一處大排水溝旁發現嚇死人的畫面，察覺有異狀的他從遠出慢慢前進，結果發現竟然是具已被土石半掩埋的「女屍」，再定睛一看才發現是「人家丟棄的小三」，直呼嚇死人。留言也紛紛回應「超像的」、「真的會嚇死人」、「應該是主人決定買個新的」、「好現實啊」。

原PO在臉書社團「台南爆料公社」發文，表示周五（16日）當天在一處大排水溝旁發現女屍，愈走近形體愈清楚，看到類似頭髮的東西還懷疑是不是只是破布，等到再近一點，「呃...當場腿軟了！竟然是一具女屍！嚇死我了！」

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「還好後來有再次確認一下」，原PO表示仔細看才發現是遭人丟棄的小三，自己還差點報警。他附上的現場照片顯示，原來是一具只要有點距離，就會看起來極像真人的充氣娃娃，兩臂及腳掌膚色與人類幾乎一樣，頭部甚至還有擬真假髮，不過相連的軀幹部分則已經完全洩氣。整具「遺體」被砂土掩埋，四肢還朝不尋常的方向亂折，就算看照片也讓人有些害怕。

恍然大悟的網友都回覆，「埋成這樣超像的」、「害我還很認真的雞皮疙瘩了一下」、「這樣很可怕捏」、「想說身體排列位置這樣，應該是被分屍了」、「嚇死人了，真像。」