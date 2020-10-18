標價5000元！逛二手拍賣…驚見「36週嬰兒」出售　賣家曝光網全氣炸

▲竟有人在二手拍賣網站上「出售嬰兒」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

南韓有民眾在逛二手拍賣網站時，竟發現有人以20萬韓圜（約新台幣5000元）拍賣36週嬰兒，讓看到的民眾嚇到立刻報警，警方立即循線找到該名嬰兒的母親。雖然目前貼文已遭刪除，但仍有不少網友憤怒痛批父母失職。

據韓媒《NEWSIS》報導，有網友16日下午在南韓知名二手拍賣平台上看到，竟有賣家以「收養孩子，已經36週了」為題，標價20萬韓圜出售嬰兒，還附上兩張嬰兒熟睡的照片，嚇得立即報警。

하아... 중고거래사이트에 자기가 낳은 아이를 20만원에 판매하겠다는 게시글을 올린 산모라 ㅠㅠ 니가 그러고도 사람이냐?? 천벌 받을 인간! 由 Sun Young Lee 發佈於 2020年10月17日 星期六

警方17日獲報後表示，早已接獲相關通報，正在查證事件中，而後火速靠著追蹤ID等方法，循線在韓國時間稍早18時15分左右，在濟州西歸浦市找到PO文者，是才剛在14日生下嬰兒的名20多歲的年輕媽媽，並確認孩子安然無恙。

警方表示，事件原因和PO文目的還在調查當中，若有違法行為，將對該名母親做出相應處置。

相關貼文目前也已經被刪除，不過仍無法平息網友怒火，紛紛表示，「瘋了，怎麼這樣對小孩啊」、「拜託不要這樣」、「真的超震驚」、「世界好可怕」、「我看了還以為是在中國…就算開玩笑也要處罰才行」