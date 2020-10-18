做賊喊抓賊！北韓官媒怒叱南韓「向美國乞討核燃料」：別自掘墳墓

▲北韓於閱兵式公開新型潛射飛彈「北極星4ㅅ」，卻反而痛批南韓預購買核燃料。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於10日勞動黨慶閱兵儀式上公開新型洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈等戰略武器，最高領導人金正恩還在談話中以國家安全為由，合理化北韓擁核；然而與此同時，其對外宣傳媒體《回聲》（메아리）卻反過來痛批南韓，譴責派遣高層赴美購買核燃料是「自掘墳墓」的挑釁危險行為。

北韓媒體《回聲》今（18）日發表一篇以「要有自知之明」為題的報導，文中痛批南韓青瓦台國家安保室第2次長金鉉宗（김현종）訪美表明想購買核燃料，是無恥的乞討行為，「竟想向美國購買應用在核動力潛艦的核燃料，這分明是破壞朝鮮半島（韓半島）和平、引起地區高度緊張、招致軍備競賽，是一項輕舉妄動的危險行為。」

《回聲》補充道，「南朝鮮（南韓）以研發核動力潛艦為藉口，進而計畫購買核燃料，這種行徑與爬上刀尖跳躍的行為沒有兩樣。」

▲美國密西根號潛艦3年前曾接近釜山港，南韓欲向美國購買核燃料。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》報導，青瓦台國家安保室第2次長金鉉宗9月16至20日曾前往美國，與白宮、國務院、國防部、能源部、商務部等美國政府高層進行面談，討論美韓關係主要議題與地區情勢；然而部分韓媒卻指出，金鉉宗此行是為了向美方說明研發核潛艦的計畫，希望美方能供應核燃料，不過美方高層卻面有難色。對此，青瓦台辯稱，「無法確認具體事實。」

而北韓另一宣傳媒體《今日朝鮮》（조선의 오늘）也在報導中提及，南韓國會外交統一委員會國政監察披露駐韓美軍曾於2017至2019年三度將生物化學武器搬入朝鮮半島，痛批其為「無法饒恕的反人倫犯罪行為」。

該媒體痛批美國，「自居為南朝鮮友邦、保護者、血盟的美國，袒露出其本色就是如此！美國才是為南朝鮮人民招來不幸與災殃的禍根，是威脅我民族生存的主謀。」

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