「無酬分類包裹」引發過勞死...南韓宅配司機撤回罷工決定！

▲南韓宅配司機工會表示，將暫時撤回21日罷工決定。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中秋節（추석，韓文稱秋夕）連假前宅配司機業務量暴增，須清晨5時起床出門上工，無酬整理、分類待運送包裹，導致7名員工過勞死。宅配業勞動組合（工會）昨（17）日召開記者會，宣佈21日起發動4千多名宅配司機罷工；對此，南韓國土交通部與雇用勞動部為不使中秋節包裹宅配進度延後而展開協商，宣佈將協助業者增援人力，投入分類包裹業務。

根據《韓聯社》，「宅配勞工過勞死對策委員會」今（18）日針對政府所公佈的協商結果後，決定撤回21日發動罷工之決定，並表示若業者配合政府投入適當人力後，23日起上班時間可望從上午7時延後至上午9時。

委員會強調，若政府與宅配業者未遵守承諾增援人力投入分類包裹業務，將會再次使出特別手段。

據悉，南韓境內從事宅配運送業務之人員達5萬人，「宅配勞工過勞死對策委員會」先前針對全國4358名宅配業司機進行投票，高達4160人（佔95.5%）贊成從21日起投入罷工、停止進行宅配物件分類業務，該員工來自郵局、樂天宅配、韓進宅配、CJ大韓通運。

隨著工會決定撤回罷工決定，中秋連假前的包裹、物流配送預估不會發生延遲等問題。

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