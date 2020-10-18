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金正恩的眼淚騙人！專家嗆「連吃胖都是陰謀」：別忘了他殺親哥

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▲▼金正恩觀賞大型團體操時，像是慈父般抱起穿著韓服的女童。（圖／達志影像）

▲金正恩觀賞大型團體操時，像是慈父般抱起穿著韓服的女童。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

北韓10日迎來勞動黨75週年黨慶，領導人金正恩當天也出席閱兵大典，不過正當他在台上進行演說談到颱風災情與北韓零確診時，卻突然激動哽咽，甚至拿下眼鏡拭淚，與一直以來的硬派形象形成強烈對比。專家分析，金正恩其實是試圖要以眼淚挽回民心，掩蓋他一味發展核武導致北韓民眾餓死、三餐不濟的悲慘事實。專家更強調，金正恩非常狡猾，他的所有溫柔形象都是「策略」，畢竟他可是曾經殺害姑丈與哥哥的領導人。

▲▼ 。（圖／朝鮮中央電視台）

▲金正恩在勞動黨75週年閱兵大典上落淚。（圖／朝鮮中央電視台）

金正恩近日一改先前硬派形象，不但在勞動黨75週年閱兵大典演說中，談到人民軍與民眾在面對颱風災情與新冠肺炎的付出與合作時，深受感動落下男兒淚，下台後更是激情親吻獻花女童臉頰，表現出慈父形象。

▲▼金正恩溫柔親吻獻花女童。（圖／達志影像）

▲金正恩溫柔親吻獻花女童。（圖／達志影像）

根據《紐約郵報》報導，金正恩的種種行為卻也引起國際專家的注意，就有學者分析，金正恩正在試圖模仿他的祖父金日成，以「溫柔且感性」的統治手段，取得民心，以防被民眾發現困苦生活的「真相」。北韓人權委員會執行主任史卡拉塔尤（Greg Scarlatoiu）則分析，北韓當局正在試圖以「親民」的施政手段擄獲民心，因為許多北韓人已經漸漸通過一些非法進口的收音機與隨身碟得知外界消息，進而意識到北韓內的生活到底有多糟糕。

金正恩掌權後，歷經經濟制裁、自然災害引發的糧食短缺以及新冠肺炎疫情，對北韓的經濟造成極大影響。一名獨立專家告知聯合國，在北韓有許多家庭一天甚至吃不到兩頓飯，有些人被迫挨餓，有些人則無家可歸。該名專家表示，在這樣險惡的環境下，金正恩並沒有提供經濟支援或是食物補貼，被迫流落街頭的兒童也因此不斷增加。

▲▼金正恩視察災後重建房屋，建議每戶應多種果樹。（圖／路透社）

▲金正恩視察災後重建房屋。（圖／路透社）

保衛民主基金會（Foundation for the Defense of Democracies）的北韓專家麥斯威爾（David Maxwell）說，「北韓人民正在歷經巨大的困難，情況甚至可能會變得更糟，而這一切都要歸咎於金正恩，他把所有的錢都花在核武上，而非人民。」

正因如此，金正恩才要設法模仿他的祖父金日成，以「親切溫柔」的形象，熱情面對人民，創造出擁有大愛的慈父形象，以獲得民心並提升士氣。亞洲專家蕭恩金（Sean King）表示，金正恩故意把自己吃得跟金日成一樣胖，這樣才會讓他看起來更溫柔，更有「父愛」，因為對金氏家族而言，就連肥胖也是一種策略。

▲▼北韓前領導人金正日之子金正男，疑被胞弟金正恩下令毒殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正男慘遭金正恩下令毒殺，慘死異鄉。（圖／達志影像／美聯社）

對此，專家也提醒，千萬不能相信他們的「溫暖形象」，因為金氏家族所做的一切都是為了將權力牢牢地掌握在手上，正如同金正恩曾經下令處決他的姑丈張成澤與同父異母的哥哥金正男一樣。史卡拉塔尤表示，金正恩就算真的脆弱，也不會表現出來，「因為金氏家族非常狡猾」。

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