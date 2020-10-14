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公糧庫存剩90萬噸撐9個月！農委會將研議「短中長期抗旱策略」

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▲▼ 水稻,稻子。（圖／記者許展溢攝）

▲陳駿季指出，未來乾旱是必須面對的現實。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（14日）臨時開「因應水情嚴峻，桃竹苗地區停灌補償說明」記者會宣布，桃竹苗地區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施。副主委陳駿季提到，未來乾旱是必須面對的現實，將研議一套策略因應，目前公糧庫存還有9個月，加上未受影響的收成，糧食安全還能維持1年以上。

陳駿季說，今年年底到明年5月梅雨季前，估計降雨少，現在若不啟動停灌，後續可能造成更大影響，是不得不作為，尤其水稻好不容易要抽穗了，再撐1個半月就可收成了，為什麼不能繼續等，是因吃水量進水庫不足，若沒下在集水區就是無效的雨。

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陳駿季指出，未來乾旱是必須面對的現實，要怎樣精進、因應旱災帶來的影響，農委會也在研議一套短中長期的策略，提高節水設施、系統。至於二期作全台數量？陳駿季表示，二期作1年10至12萬公頃，全年27萬公頃，這一次桃竹苗影響1.3萬公頃，每公頃產量約5.5到6萬噸，一年二期作則約60萬噸左右。

▲▼農委會副主委陳駿季。（圖／記者許展溢攝）

▲陳駿季強調，停灌絕對不是犧牲了農業。（圖／記者許展溢攝）

陳駿季接著提到，目前公糧庫存還有90萬噸，以每月消耗稻穀10萬公噸看，還可以撐9個月，比安全庫存3個月多3倍，加上二期稻作沒受影響的8萬多公頃，到時正常產出稻穀，對糧食安全可維持1年以上沒問題。

另外，有媒體問，這是農田水利署上路以來首次決策，看起來是超前部署，但感覺是犧牲農民，挪農水救台灣的水，陳駿季回應，這句話不盡然對，人需要用，植物也需要用，當經濟發展需要時，這次決定是跨部會決定的，不是水利署，或單獨農委會、農水署決定，兼顧糧食安全跟社會發展的需求，兩面向必須全部兼顧，當糧食安全可維持時，相關民生用水也需重視，是在衡量各因素下綜合判斷，絕對不是犧牲了農業。

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