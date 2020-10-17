免收門票！　20多國進口最新農業機械桃園青埔齊聚展出

▲市長鄭文燦表示，桃園重視農業發展，目前已補助本市農民5,681台農機。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」、17日起一連三天於桃園青埔舉辦。各種智慧化、多功能以及酷炫造型農機具，齊聚展出，免收門票，讓參展民眾直呼太值！市長鄭文燦表示，桃園重視農業發展，自2015年開始，逐年編列農機補助預算，截至目前為止，已補助本市農民5,681台農機，其中大型農機補助857台，鼓勵台灣農業機械產業發展。

▲台灣農機工業同業公會理事楊建生表示，市場推出各種女力農機，盼未來加強青農及女力培養。▼2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展，首度於桃園舉辦。（圖／市府提供）

台灣農機工業同業公會理事楊建生則表示，農機具搭配顏色或圖案，可呈現浪漫感，更適合女生操作，盼未來加強青農及女力培養，提升農業勞動力，展現台灣農機實力。

農委會主委陳吉仲表示，桃園具有交通便利優勢，且推廣農業休閒園區成果豐碩，今年台灣國際農業機械暨資材展首度移師桃園舉辦，提供800餘個攤位，透過供給需求平台，推廣農機產業。陳主委也說，台灣農業多數面臨土地及勞動力問題，因此中央推動農機補助計畫，對於大型、小型農機具補助已超過18.7億元，希望鼓勵農民多加使用自動化農機具，藉此提升台灣農業競爭力，讓農業永續發展。

此外，農糧署旗鑑計畫成果發表會，將展示30項科技農業計畫亮點成果，儼然成為台灣最重要農業盛事，所以今年以「聚農盛事，就在桃園」為主題，希望各地從農子弟可以齊聚桃園，讓國際看到台灣農業，推廣桃園小而強農業，也有效服務北台灣及宜花東農民減少舟車勞頓。

第15屆台灣國際農業機械暨資材展是亞洲最大農機展，位於桃園青埔約10公頃展場面積，展出美、日、德、義等20多國進口最新農業機械，台灣品牌則於農機設計及製造上展現輕量化、智慧化、友善化及女力化等特色。

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