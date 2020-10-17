第三年桃園國際風箏節來了！　鄭文燦：研擬成立風箏訓練基地

▲桃園國際風箏節於大溪區中庄調整池景觀土丘登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園國際風箏節17日、於大溪區中庄調整池景觀土丘登場。今年以「太空」為主題，現場分區設置專業表演區及民眾放飛體驗區，也有10公尺長的太空人家族、7米寬的外星人飛船表演，吸引大小朋友尖叫聲連連。市長鄭文燦表示，18日還有精彩演出，歡迎親子共遊大溪區，享受風箏文化樂趣。

▲▼桃園市長鄭文燦於國際風箏節表示，將研擬成立風箏訓練基地。（圖／市府提供）

鄭市長指出，今年是第三屆舉辦桃園國際風箏節，為加強交通便利性，市府於會場周邊設立約1,600席臨時停車位，且提供大溪橋頭停車場、國防大學臨時停車場免費接駁車服務。活動結束後，市府研擬成立風箏訓練基地，培養桃園在地風箏隊伍，推廣環境教育。

鄭市長提及，市府亦將積極推動中庄運動生態公園計畫，興建中庄至山豬湖生態公園跨橋，提供市民更優質的運動休閒空間；同時將盡快推進國道3號增設大鶯豐德交流道計畫，讓中庄地區交通更加便利。

市府觀旅局長楊勝評表示，今年台灣電力公司首度與市府合作，在風箏節現場有「節電放風中」展區，展區有認識智慧電網、風力發電等多項體驗活動，成功完成闖關活動民眾可以台電限量小風箏，讓風箏節活動更添環境教育的意義。包括市議員李柏坊、陳治文、簡志偉、市府觀旅局長楊勝評、水務局長劉振宇、大溪區長陳嘉聰、台灣電力公司業務處長郭芳楠、台灣電力公司桃園區處長張以諾均一同出席活動。

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