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桃園樂活重陽季！鄭文燦緊牽婚紗阿嬤：流感疫苗保留給長者

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▲桃園北區長者健行慶重陽，會場青春洋溢。（圖／市府提供）

▲桃園北區長者健行慶重陽，會場青春洋溢。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園樂活重陽季—北區長者健行活動、17日於龜山區樂善寺展開，現場有阿嬤，分別穿著婚紗禮服、學生制服，由市長鄭文燦緊牽到場，宛如回到青春少女18，洋溢青春氣息，為活動揭開序幕。鄭市長表示，健走活動可增加其心肺功能、食慾及睡眠，藉此帶來自信和愉悅心情，讓健走成為長者最好的體適能活動。▲桃園北區長者健行慶重陽，會場青春洋溢。（圖／市府提供）

▲鄭市長表示，健走是長者最好的體適能活動。（圖／市府提供）

鄭市長指出，桃園不僅長照據點多，同時也積極推動各項老人福利政策，非常適合長者退休後居住。市府推出「1966 UP再升級長照2.0服務在厝邊」服務，針對65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智者以及失能身心障礙者，若有長期照顧服務需求或日常生活需他人協助的長者，都可撥打前5分鐘免費專線1966洽詢。另外，市府亦會與衛生福利部商議，盼將公費流感疫苗，保留給最有需要的長者施打使用，以維護長者健康。▲桃園北區長者健行慶重陽，會場青春洋溢。（圖／市府提供）

▲2020桃園樂活重陽季—北區長者健行活動。（圖／市府提供）

龜山區長呂緣表示，北區長者健行活動，全長約3.2公里路程，沿著華亞科技園區行走，途中及活動現場安排多項活動，除了規劃加油打氣站、樂團彈唱及舞蹈表演外，也有舊時農機具展示及體驗活動，以及趣味遊戲及闖關獎品等，且成功完成健走的民眾，即可兌Camp野趣寬口雙袋後背包乙個，鼓勵長者們多走出戶外運動，活得更健康。包括市議員林俐玲、林正峰、陳雅倫、市府觀旅局副局長王振鴻、社會局專門委員魏筠、龜山區長呂緣均一同出席活動。

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