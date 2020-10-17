為了「興趣」念醫科！證明自己是強者…網嘆：興趣不能當飯吃

▲許多人念醫科，希望可以在畢業後獲得高薪。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人在選擇大學科系時，會希望畢業後學以致用賺到年薪百萬，然而「醫學系」是大家眼中的夢幻科系，大部分的人都認為，醫學系畢業後可以「錢」途無限，但有網友提出，大家都是因為未來才選擇醫學系，「有沒有是單純因為興趣唸醫科？」

原PO在PTT板上發文，各縣市各學校的醫學系都是頂間中的頂尖，畢業後出社會工作，社經地位比同期生高出一截，是大家眼中的夢幻科系，但有沒有人唸完醫學系後就轉換跑道的，「醫學系對他來說純粹只是興趣，或是證明自己是強者而已，畢業後轉而跑去玩其他領域，有這種人嗎？」

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貼文一出後，許多網友認為幾乎不可能只是為了興趣而念，「都是抱怨讀書壓力大，看到業界低薪又繼續當醫師，年輕女醫師幾乎都是外省人，不會講台語」、「聽過為了父母念的，畢業後不是當醫生」、「有當補習班老師的」、「興趣不能當飯吃」、「蠻多人是為家人而讀的，自己的興趣被抹殺也沒辦法反駁」。

也有網友指出，「能考上醫學系，聰明才智做其他事情也很快上手」、「能考取醫學系就一定學習力卓越」、「權利還是比醫學專業迷人」、「醫學系都在忙著念書考試做報告，根本沒時間撩妹」、「要證明是考試中強者根本不必念醫學系啊，報名考試就好了，甚至不用填科系」、「醫學系很忙，課業壓力大」、「小開都投資醫美診所，請醫師，誰跟你當醫師」。

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