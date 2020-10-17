好市多雞塊神複製麥當勞？他嫌「還少一味」　網曝2關鍵：差很多

▲麥克雞塊。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

好市多販賣的紅龍雞塊因為價格便宜、口味與麥當勞的麥克雞塊相似，因此擄獲大票吃貨的心。不過，一名網友先前吃了鼎鼎大名的紅龍雞塊後，卻還是覺得麥當勞略勝一籌，因此好奇提問，為什麼會這樣呢？難道關鍵根本在於醬料嗎？貼文一出，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「好市多的紅龍雞塊」為題發文，因為原PO先前曾經耳聞，好市多所販售的「紅龍雞塊」與麥當勞的「麥克雞塊」口味相像，因此便買來試吃看看。

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不過，原PO吃過以後，還是覺得麥克雞塊比較好吃，不禁懷疑，關鍵點可能在於醬料，雞塊搭配番茄醬還是有些不搭，糖醋醬才是王道！

▲原PO覺得麥克雞塊還是比較好吃。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「真的，我買回來煎覺得味道差好多」、「氣炸一下就很好吃了」、「覺得外皮的部分不是很像耶，肉的味道是有接近」、「摩斯的糖醋醬也很好吃」、「同家公司做的生產線也同一條有去參訪過，但自己炸就是沒有麥當勞好吃」。

不少麥當勞糖醋醬的擁護者也現身回應，「那個糖醋醬是麥當當的核心」、「糖醋醬本來就很加分」、「薯條還能單吃，但雞塊一定要沾」、「糖醋醬真的是本體」。

除了糖醋醬外，網友也點出了麥克雞塊勝出的2個重要關鍵，「你的油跟麥當勞又不一樣」、「我自己吃覺得用牛油炸的會比較接近麥當勞」、「油溫145度跟165度味道就差很多」。