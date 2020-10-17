客忘改地址！外送哥心軟...多跑5km「KTV送蛋糕」　一進門秒後悔

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送哥深夜接到訂單，是一個85度C的蛋糕，由於客人忘記更改地址，心軟的他撲空後，又多跑來回5公里的距離，把蛋糕送到KTV包廂，雖然對方有多給小費，但態度讓他相當傻眼，不禁在心裡暗自悔恨，「是不知道我可以直接員工餐嗎？」

外送哥在「UberEATS台灣」發文吐苦水，因客人訂餐時忘記改地址，也沒有備註，直到他取餐送達指定地點後，才發現撲了個空，「傳訊不回，打電話斷斷續續，在訊息留下電話後才以簡訊溝通，本想直接員工餐，但餐點是85°C的六吋蛋糕，心想應該是有人過生日，為了不讓客戶掃興，心軟的我決定幫跑這趟餐點。」

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抵達KTV包廂後，外送哥連敲了好幾下門都沒反應，所以他只好開一個小縫，這時裡面的人終於發現了，並叫他直接進去。他接著提到，「餐點費用609元，付錢的人不是訂餐者，直接拿700元說不用找了，之後便用錢櫃的推車擺上蛋糕，並插上蠟燭，而插蠟燭的人竟不客氣地跟我說，你外送蛋糕怎會直接拿進包廂？這樣一點驚喜都沒有了。」

▲他多跑來回5公里的距離送餐。（圖／翻攝自臉書／UberEATS台灣）

聞言，他不禁錯愕，「X！要我進去的人是你們，進去後又嫌東嫌西，一票約莫20人，要給朋友慶生卻是臨時起意於凌晨點外送，那不就還好85°C有營業，不然這麼晚去哪生蛋糕出來？真有心且要給朋友驚喜，應該早早就訂好蛋糕了吧！你改地址來回差了5公里，我好意幫你送，是不知道我可以直接員工餐嗎？以為91塊的小費很多是嗎？」

不過，外送哥當下並沒有跟對方槓上，而是高EQ回應，「幫我跟壽星說聲生日快樂」，接著就離開現場。對此，網友們紛紛怒道，「改地址一律不送」、「管他誰過生日照sop走，你這樣只是寵壞客人，今天是他X誰生日都一樣」、「這種擊敗人我寧願不給餐」、「太傻太天真了，客不能寵啊，寧願員餐餵狗」、「推版主好人一個」、「直接讓他用臉吃蛋糕，改地址還屁話那麼多」。