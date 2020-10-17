花3萬「縫內雙眼皮」！她諮詢8名醫生　變身大眼妹：這就是我要的

▲福爾思庭對這一次的手術非常滿意。（圖／翻攝自YouTube／福爾思庭）

記者施怡妏／綜合報導

現今醫美技術越來越發達，想要有一雙水汪汪的大眼睛不是困難的問題，近年來雙眼皮手術也是醫美熱門療程。Youtuber網紅「福爾思庭」為了改善眼睛無神的問題，花3萬元做「縫內雙」的手術，並拍攝影片跟大家分享手術過程，以及復原期的狀況，看到變漂亮自己，她開心直呼「手術很值得！」

福爾思庭透露，平常習慣性挑眉導致眼皮無力，還出現大小眼的狀況，希望可以透過手術改善問題。手術當天她穿著輕便，以舒服為主，整個手術過程只有短短15分鐘，過程中感覺不到疼痛的感覺。她表示，「一開始會打8針麻醉，一隻眼睛四針，醫生拉扯眼皮時有腫脹感，回家後只要冰敷就好，恢復期大概一個月左右」。

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▲縫內雙眼皮的手術，不僅改善眼睛一大一小的問題，也讓眼睛更有神了。（圖／翻攝自YouTube／福爾思庭）

她也建議要縫雙眼皮的女生，要仔細挑選適合自己的醫生，可以透過醫生的作品來判斷，是不是自己喜歡的樣子，「當初我諮詢了8名醫生，每一個醫生的審美觀都不一樣，最後選了一間最信任的」。做完手術後，不僅改善了眼睛一大一小的狀況，兩眼也變的炯炯有神，她露出自信的笑容大喊，「這就是我要的樣子，覺得很值得，非常得滿意」。

對此，許多網友看完影片後稱讚她的美，「這才是整形的意義，而不是一昧追求網紅臉」、「感覺變漂亮了，完全消腫後的雙眼皮是讓人看起來精神很多，也很自然美」、「變得超正！有溫柔小姊姊的感覺」、「無神變有神，3萬就可以改變太厲害了」、「找到適合的樣子就是最美的樣子」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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