整形名醫被爆劈腿！無業男PO文開罵「毫無良心醫德」...下場慘了

▲邱姓整形名醫遭邱男於臉書上PO多次謾罵毀謗，故請求侵害名譽賠償非財產上損害10萬元。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台南報導

一名邱姓男子，於臉書多次張貼公開發表以惡劣文字毀謗邱姓整形名醫，甚至言語反諷邱醫師私德不佳、道德倫常低落，毫無良心醫德，指控因忌妒病患女友貌美而不認真替病患開刀，罔顧病患權益等，經法院判刑確定在案，發文內容足以貶損社會上對邱醫師評價，故判應賠償10萬元。

整形名醫邱醫師主張，邱男於2016年6月開始以臉書個人公開頁面陸續、多次張貼公開發表貼文，以惡劣文字損傷名譽方式使不特定網路使用者看見，截至今年6月為止，邱男好友人數高達2156人追蹤人數者979人，且邱男一再以與公眾利益無關對邱醫師恣意評論足以毀損他的名譽，故請求被告邱男將文章移除，且求償精神撫慰金30萬。

對此被告邱男抗辯，他表示這些貼文都有相關新聞作為依據，他只是就社會對邱醫的評價而撰寫貼文，也提到邱醫確實因偷吃小三、小四，而被新聞媒體報導，且曾有病患整形至毀容，且邱醫自栩「鼻子救星」上電視宣傳才成為公眾人物，他的行為受到大眾公評，並非是因為自己貼文才導致名譽受損，他的行為只是行使憲法保障之言論自由。

判決表示，經查被告邱男發表貼文確實侵害原告邱醫師名譽，故邱醫師主張因名譽受侵害致精神上受有痛苦，並請求將文章移除並賠償慰撫金，核屬有據，法官審酌邱醫師為醫學碩士，擔任醫美診所及院長，2019年所得197萬，名下有房屋7筆，而被告邱男大學畢業，目前無業，2019年度所的為11萬9600元，名下無財產，邱醫師請求名譽權賠償之非財產上損害，應以10萬元為適當，逾此數額之賠償請求，即屬無據。

・冷盤、壽司、主食、甜點、冰淇淋一應俱全

・寬敞空間、爽吃各式料理

人妻40如虎！愛上70歲「老王」咻進摩鐵激戰自拍 夫崩潰出手了



打臉警察！新北男酒後移車遭開罰 法官：酒測值0.16應先勸導

火爆醋男拔槍嗆情敵「你想怎樣」 下秒反被奪槍糗爆拔腿跑



